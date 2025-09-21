RCD Espanyol - Valencia CF: Hora y dónde ver el partido en directo

El Valencia CF vuelve a la acción entre semana con la sexta jornada de Liga. El equipo de Carlos Corberán intentará alargar la dinámica positiva que inauguró con la victoria al Athletic Club en Mestalla. El Valencia eliminó las malas sensaciones de la goleada recibida en Barcelona con una buena segunda mitad en la que desarmaron a los de Ernesto Valverde.

Así pues el siguiente rival en el camino valencianista sera el RCD Espanyol. Los blanquiazules reciben en su estadio al Valencia CF con buenas sensaciones en este inicio liguero, pese a la derrota de este pasado fin de semana contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Valencia VLC SPD partido de fútbol Liga EAsports entre el Valencia CF y el Athletic Club Bilbao / Francisco Calabuig

¿Dónde ver en directo el RCD Espanyol - Valencia CF?

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir la 6ª jornada de Liga a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de Movistar LaLiga TV BAR 2. Además de la APP y la web oficial de la plataforma, este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar (Dial 301) como en Orange (Dial 113).

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el RCD Espanyol - Valencia CF de este martes 23 de septiembre a las 19:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo desde las 18:00 horas.