Corberán: "La mejor versión del Valencia CF todavía no se ha visto"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, se ha mostrado convencido, en la previa del partido de este martes contra el Espanyol (19:00 h, RCDE Stadium), de que su equipo va a ir dando paso al frente conforme vaya avanzando la competición de Liga. Para el de Cheste, el conjunto blanquinegro se encuentra en estos momentos "en fase de construcción" a la espera de que las caras nuevas en esta temporada 2025/26 terminen acoplándose.

En sala de prensa, cuestionado por la ampliación en los márgenes del Fair Play Financiero (FPF) por encima de los 91 millones de euros y las posibilidades que esto ofrecería en invierno para reforzar la plantilla, Corberán asegura que está centrado solo en su labor como técnico. "No tengo en mi cabeza ver el FPF que tendremos, me centro en el presente y en la plantilla que tengo. Lo importante es que compitamos bien, que el equipo demuestra una identidad y se comprometa con lo que exija el partido. Me centro en que demos una versión a la altura de lo que queremos en el campo. Lo mejor del Valencia todavía no se ha visto, estamos en fase de construcción. Esto no tiene que ver con el FPF, sino con que los nuevos integrantes de la plantilla vayan acoplándose", explicó.

Cambios necesarios lejos de Mestalla

Dentro de la "construcción" del equipo se enmarcan los cambios que el equipo tiene que ofrecer como visitante, donde no ha conseguido estrenar el casillero goleador ni sumar todavía en los dos partidos disputados ante Osasuna y Barcelona. "Hay que mejorar lejos de Mestalla en capacidad competitiva", apuntó.

"El poder ganar fuera de casa debemos trabajarlo y buscarlo, siempre es más difícil estadísticamente, suelen ganarse menos partidos de visitante que de local. No tenemos excusas ni limitaciones. Esa es nuestra responsabilidad y para ello trabajamos", contestó al serle recordado que la puntuación a domicilio es el debe del equipo en los últimos años.

Para el técnico valenciano, el proceso de mejora pasa por "demostrar más consistencia y regularidad en el juego, independientemente de dónde se juegue o el rival que haya enfrente". "Aun así, no podemos hacer una valoración cuando solo hemos jugado dos partidos de visitante, ni para bien ni para mal. Queremos hacerlo mejor, eso es indudable. En Pamplona, por ejemplo, entramos bien, pero cuatro minutos brillantes es insuficiente, debemos alargar esos momentos", agregó.

A la espera de la mejor versión de los fichajes: Raba y Ugrinic

En cuanto a los casos particulares, preguntado por hombre como Dani Raba o Philip Ugrinic, se refirió a ellos de distinto modo. Sobre el mediapunta ex del Leganés comentó que él está "muy contento con la incorporación de Raba". "Nos va a dar cosas, lo mejor de Dani (Raba) tampoco lo hemos visto, y eso es una noticia positiva para nosotros". Más tarde, comentó que el suizo Ugrinic se halla "en una fase inicial, en periodo de adaptación", pero puntualizó que el cuerpo técnico tiene "mucha confianza" en el ex de Young Boys porque "trabaja a un nivel muy alto, básico para que aporte al equipo".