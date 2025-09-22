Corberán habla del Espanyol, Dani Raba, la irregularidad y la eficacia de cara a puerta

Una vez logrados los tres puntos ante el Athletic en Mestalla, Carlos Corberán busca ahora lograr una victoria a domicilio ante el Espanyol en el RCDE Stadium. "Tenemos que ganar en capacidad competitiva, aumentarla cuando jugamos lejos de Mestalla. Tenemos que mostrar más consciencia y regularidad en el juego, independientemente de si jugamos en Mestalla o fuera, contra un rival u otro", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

El técnico del Valencia CF no quiso hacer una valoración de la dinámica del equipo como visitante cuando solo han jugado dos partidos, insistió en que quieren hacer las cosas bien fuera de Mestalla. "Ganar fuera de casa es algo que tenemos que buscar y trabajar. Siempre es más difícil, estadísticamente se suelen ganar más partidos en casa que fuera, pero queremos mejorar nuestros registros. Es nuestro objetivo, planteamos los partidos igual y queremos que el equipo muestre los mismos principios: identidad, valentía, alma competitiva", agregó. "Soy consciente de que lo mejor del Valencia aún no se ha visto. El equipo está en fase de construcción, en fase de acople de los nuevos componentes del equipo. Tenemos capacidad de mejora en la capacidad defensiva y ofensiva", añadió.

Corberán, gesticulando con la mano en la sala de prensa / F. Calabuig

Corberán también valoró la figura del técnico rival. "Manolo González es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado. Ya consiguió que el club ascendiera de Segunda a Primera, el año pasado empezó con dificultad, pero mostró su capacidad para rehacer al equipo en un estilo de juego muy marcado y muy bien consolidado en el club", destacó. "Este año no es casual que hayan empezado como lo han hecho, todos nuestros respetos y conocimiento por la labor que él y del club están haciendo del desarrollo del estilo de juego", añadió.

Directo | Corberán habla del Espanyol

Y con esto termina la rueda de prensa previa al Espanyol. Mañana toca ganar en Barcelona y os lo contaremos aquí, en SUPER.

Paso por el vestuario. ¿Qué pasó? Para mí un equipo de fútbol es competitivo cuando ante la dificultad es capaz de levantarse y mostrar una versión mejor y diferente. En un partido hay momentos de fluidez, acople y dificultad. Lo ideal es que solo tenga de fluidez, claro. Tras un golpe duro contra el Barça, la necesidad se muestra en forma de carga y cuando ves que no puedes se puede traducir en frustración. Me quedo con los equipos que superan la adversidad y el equipo me dejó con la sensación positiva de superar la adversidad. Los jugadores no se rindieron y cuando hubo dificultad apareció lo mejor de Julen, se juntaron y ofrecieron su mejor versión. Tiene que ver con cambios como mandar a Luis a la izquierda porque es un extremo defensor. Diego, Danjuma y Ramazani defienden bien de atrás hacia adelante, Rioja desde adelante hacia atrás. Organizando mejor la defensa, el equipo se soltó en contraataques. En el descanso pudimos ajustar y generar también ataque posicional y fruto de ello la mejora en la segunda parte.

El Valencia es de los que menos chutan, pero con gran coeficiente de gol por disparo. De cualquier número te diría que estamos en fase de crecimiento. Tenemos espacio de mejora en cuanto a la capacidad defensiva y ofensiva porque la armonía y acople de los jugadores de este año lo permitirá. Esa mejora espero que mantenga la eficacia y con el aumento de ocasiones, mejorará.

Fuera de Mestalla también desde su llegada, con 2 victorias en 12 partidos. Ganar fuera de casa es algo en lo que hay que trabajar. Siempre es más difícil estadísticamente. No vamos a evitar nuestra responsabilidad y es un objetivo. Planteamos los partidos de la misma manera, con principios, identidad, valentía y alma competitiva ante los momentos de dificultad. Lo acepto y trabajamos para ello.

¿Rotaciones? ¿Ugrinic? Siempre puede ser momento de cualquier jugador. Tener opciones en el banquillo significa que puedes poner a uno u otro jugador. Viene de una liga diferente y está en modo de adaptación, trabaja mucho y tendrá su oportunidad para ser importante.

Dani Raba. Todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar. La única duda es Ramazani y habrá que ver si entra en la convocatoria. Estoy muy contento con la incorporación de Raba y estoy convencido de que nos dará cosas.

Pepelu. ¿Necesidad de otro fichaje? No veo la necesidad de fichar otro '6'. Puede jugar con Santamaría y también como pivote solo. Poder aumentar la capacidad ofensiva o posicional para jugar con un '8' al lado. Tenemos cuatro mediocentros que nos ofrecen muchas opciones.

Carlos Romero es un arma lateral, como Areso en el Athletic y fue neutralizado durante el partido. El Espanyol es un equipo que maneja muchos registros. El primero es encontrar a Roberto, que de espaldas es un referente para salir de la presión. Si no les presionas, en ataque posicional han construido una personalidad con buenos laterales y acumulando jugadores por dentro para superioridades posicionales. Ya se vio en Mestalla que cuando defienden no renuncian a la contra. En defensa no te diría tanto de bloque bajo, aunque contra el Madrid estuvieron forzados a ello, les veo más parecido al Athletic.

¿Irregularidad y Valencia muy diferente cada partido? ¿Tanta diferencia fuera de Mestalla? Tenemos que mostrar más consistencia independientemente de si jugamos en Mestalla o fuera y ante uno u otro rival. También es que hemos jugado dos partidos como visitante sólo. El primero el equipo tiene 4 minutos brillantes iniciales que fueron insuficientes y eso hay que alargarlo. Es un ajuste a trabajar. También en ese primer partido (Osasuna) hubo una expulsión y el equipo hizo frente a la dificultad de verse con un marcador adverso y con un jugador menos. Competimos bien y cerca estuvimos de puntuar. En el segundo no estuvimos mal, pero el equipo se levantó en el partido siguiente. Y eso que al equipo le costó inicialmente atacar y defender bien y para mí eso es muy importante.