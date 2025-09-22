Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán habla del Espanyol, Dani Raba, la irregularidad y la eficacia de cara a puerta

Una vez logrados los tres puntos ante el Athletic en Mestalla, el técnico del Valencia CF busca ahora lograr una victoria a domicilio

Corberán, con el escudo del Valencia de fondo

Corberán, con el escudo del Valencia de fondo / F. Calabuig

Javier Bengoa

Valencia

Una vez logrados los tres puntos ante el Athletic en Mestalla, Carlos Corberán busca ahora lograr una victoria a domicilio ante el Espanyol en el RCDE Stadium. "Tenemos que ganar en capacidad competitiva, aumentarla cuando jugamos lejos de Mestalla. Tenemos que mostrar más consciencia y regularidad en el juego, independientemente de si jugamos en Mestalla o fuera, contra un rival u otro", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

El técnico del Valencia CF no quiso hacer una valoración de la dinámica del equipo como visitante cuando solo han jugado dos partidos, insistió en que quieren hacer las cosas bien fuera de Mestalla. "Ganar fuera de casa es algo que tenemos que buscar y trabajar. Siempre es más difícil, estadísticamente se suelen ganar más partidos en casa que fuera, pero queremos mejorar nuestros registros. Es nuestro objetivo, planteamos los partidos igual y queremos que el equipo muestre los mismos principios: identidad, valentía, alma competitiva", agregó. "Soy consciente de que lo mejor del Valencia aún no se ha visto. El equipo está en fase de construcción, en fase de acople de los nuevos componentes del equipo. Tenemos capacidad de mejora en la capacidad defensiva y ofensiva", añadió.

Corberán, gesticulando con la mano en la sala de prensa

Corberán, gesticulando con la mano en la sala de prensa / F. Calabuig

Corberán también valoró la figura del técnico rival. "Manolo González es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado. Ya consiguió que el club ascendiera de Segunda a Primera, el año pasado empezó con dificultad, pero mostró su capacidad para rehacer al equipo en un estilo de juego muy marcado y muy bien consolidado en el club", destacó. "Este año no es casual que hayan empezado como lo han hecho, todos nuestros respetos y conocimiento por la labor que él y del club están haciendo del desarrollo del estilo de juego", añadió.

