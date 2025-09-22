Los números que avalan a Julen Agirrezabala

La victoria del Valencia CF sobre el Athletic Club (2-0) en la quinta jornada de la Liga dejó dos nombres marcados en verde por encima de los demás, los de Baptiste Santamaría y Julen Agirrezabala. Las acciones del mediocentro francés resaltaron en una segunda mitad en la que el equipo de Carlos Corberán cambió radicalmente la imagen ofrecida en la primera. La expulsión provocada, el gol y la asistencia del ex del Rennes dieron tres puntos que parecían lejanos después de unos 45 minutos iniciales en los que, únicamente, las paradas del portero vasco mantuvieron a los blanquinegros con opciones en el encuentro.

Las intervenciones del guardameta de Errenteria a los disparos de los que han sido hasta hace pocos meses sus compañeros permitieron al equipo blanquiengro marcharse al descanso con las opciones intactas, a pesar de la superioridad mostrada hasta entonces por los bilbaínos. En esos 45 miuntos, mientras el Valencia hizo un único remate, el Athletic sumó nueve y forzó hasta seis paradas de Julen Agirrezabala. Abortó todos los intentos, los de Sancet, Iñaki Williams -uno de ellos, un mano a mano decisivo- y también de Jauregizar.

El comienzo de curso ha sido de lo más exigente para el portero del Valencia, que ha llegado cedido precisamente desde San Mamés con la difícil misión de reemplazar al georgiano Giorgi Mamardashvili. A la complejidad del desafío de suplir a uno de los metas nominados al último Balón de Oro se ha unido un arranque de Liga en la que el equipo se encuentra entre los cinco que más remates han recibido tras cinco jornadas.

Remontando un inicio de temporada con dudas y un reto complicado

Sin embargo, frente al Athletic, el portero de 24 años resultó clave en el triunfo y se reivindicó con unas estadísticas que lo han aupado al top de porteros con más paradas de la Liga en las cinco primeras jornadas. Con 17 paradas, únicamente Aarón Escandell (Real Oviedo) y Marko Dmitrovic (Espanyol) y Sergio Herrera (Osasuna) paran más que el meta del Valencia.

Agirrezabala, abrazado por Iñaki Williams después del encuentro / LaLiga

Este es el ranking, según datos de Sofascore.com:

Aarón Escandell 27 paradas Marko Dmitrovic 22 Sergio Herrera 20 J. Agirrezabala 17 Radu 17 Leo Román 17 Antonio Sivera 16 Batalla 14 Pablo Cuñat 11 Mathew Ryan 11

La estadística refuerza el estado de ánimo de un portero que ha pasado por un comienzo de temporada oficial complicado, en especial, una última semana después de la goleada padecida por el Valencia en el Johan Cruyff a manos del Barcelona. En declaraciones posteriores al triunfo ante el Athletic, Agirrezabala indicó: "Estoy contento de poder mantener la portería a cero, tras una semana muy dura".

Hugo Ferrer

Dos porterías a cero, solo superado por Courtois

Precisamente, en las cifras de 'porterías a cero', Agirrezabala ocupa también posiciones destacadas entre los porteros de la Liga. Tras un debut con dudas frente a la Real Sociedad, en el siguiente partido en casa, el portero consiguió no encajar goles contra el Getafa (3-0). Con dos porterías a cero en cinco partidos, únicamente Thibaut Courtois y Joan García (3) ha podido terminar más encuentros sin encajar goles. Tras el belga del Real Madrid, hay un ramillete de cuatro porteros con dos 'porterías a cero'. Julen está en él, junto a Herrera, David Soria (Getafe) y Luiz Júnior (Villarreal).