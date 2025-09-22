Tremendo dardo de Manolo González al Barça con el Valencia de por medio

Que la relación entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol no es buena no es ningún secreto para nadie. Azulgranas y pericos son los dos equipos más potentes de la ciudad de Barcelona y, como solo ocurrir en la mayoría de provincias españolas, cada derbi que disputan está bien cargado de tensión.

En los últimos años, con motivo de las dos recientes ligas que el Barça ha celebrado en Cornellà y le reciente 'caso Joan García', la relación entre ambos clubes se ha enfriado más de la cuenta, también a nivel institucional.

La última prueba de ello es el tremendo dardo que Manolo González, entrenador del Espanyol, le ha lanzado al FC Barecelona este lunes en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia CF. El técnico perico ha sido preguntado por el enfrentamiento contra el equipo de Corberán y su respuesta ha generado polémica: "Llevamos cinco partidos... y ellos dos partidos fuera. Uno ha sido El Sadar y el Johan Cruyff este, el campo del Barça B. Vamos a esperar a mitad de Liga a ver dónde estamos posicionados todos". Una declaración que parece ser intencionada por las dificultades que está teniendo el conjunto azulgrana en regresar a su estadio.

Fotografía del estadio del filial barcelonista en la página web del FC Barcelona / FCB

Rueda de prensa completa de Manolo González previa al partido frente al Valencia

El entrenador del Espanyol, Manolo González, dijo que sería "importante" ganar este martes al Valencia para "aguantar arriba todo lo que se pueda", pero recordó que todos deben ser "conscientes" de que es necesario "trabajar mucho" para sumar triunfos.

González, en una rueda de prensa este lunes en el RCDE Stadium, auguró un encuentro "complicado" y "exigente" y apuntó que el Valencia cuenta con "muchos registros". Además, señaló que el rendimiento del rival fuera de casa es "engañoso" al haber perdido los dos encuentros a domicilio jugados contra Osasuna y Barcelona.

El Valencia está "muy trabajado a todos los niveles", añadió Manolo González, y subrayó que sabe cómo puede hacer daño a su equipo.

El técnico del equipo catalán, que no descartó algunas rotaciones en función del estado de la plantilla, manifestó que su equipo llega "bien" a esta jornada. "A todo el mundo le cuesta ganar y nosotros intentaremos seguir en nuestra dinámica", agregó.

Preguntado por la acumulación de partidos en el calendario, apostó por asumirlo y "competir lo mejor posible". "Lo puedo ver blanco, negro, gris o rojo, pero es lo que hay. No hay mucho más que decir. El fútbol sobre todo es un negocio y lo que tenemos que hacer es adaptarnos", reflexionó.

Manolo y Flick muestran las camisetas de sus equipos, este miércoles en el RCDE Stadium. / RCDE

Manolo González sobre el Balón de Oro

Respecto a quién sería el Balón de Oro en su vestuario, González destacado la importancia del colectivo: "El Balón de Oro es nuestro equipo, con mayúscula. En el momento en que perdamos esto es cuando tendremos un problema. Podemos mejorar, tenemos que llegar al mejor nivel que podamos".

Asimismo, defendió a su delantero Javi Puado: "Le pedimos que marque cada semana y eso es complicado. Estamos acostumbrados a que aparezca cuando el equipo está mal y eso no es fácil. A nivel de trabajo de delanteros es de los mejores. Los goles van a llegar, estamos tranquilos".