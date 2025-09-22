El Valencia regresa a Barcelona para ahuyentar sus miedos lejos de casa

Mismo escenario, distinto rival. Una semana después del doloroso 6-0 padecido en el Johan Cruyff frente al FC Barcelona, el Valencia CF ha volado nuevamente a la Ciudad Condal para tratar de superar los miedos que le persiguen como visitante en los últimos años, y que cuando ha estado enfrente el conjunto de Hansi Flick se convirtieron en pesadillas en este 2025. Esta vez, el oponente será el Espanyol de Manolo González, un equipo que ha empezado la temporada transformando su estadio, el RCDE Stadium, en un verdadero fortín.

Tres puntos separan en la clasificación a Espanyol, cuarto con diez, y Valencia, undécimo, con siete. A priori, cualquiera sentiría alivio viajando a Barcelona para jugar en territorio 'perico' en vez de en Can Barça. La realidad hoy, sin embargo, invita a los de Carlos Corberán a mantener la guardia alta y la actitud mostrada en la segunda parte del choque ante el Athletic, y deshacerse de la vista hasta ahora en casi todos los inicios de partido.

El cuerpo técnico valencianista ha tratado de hacer ver al grupo en las pocas horas posteriores a la victoria frente a los leones (2-0) que la intensidad con la que se entra a los partidos debe aumentar. Sobre todo, lejos de casa, donde el calor o la exigencia de Mestalla no van a estar para tirar de ellos como sucedió el sábado.

El Espanyol, mejor local de la Liga junto a Madrid y Villarreal

El crecimiento en la clasificación se sustenta por mejorar la puesta en escena de Pamplona y Barcelona. Además, el vestuario está bajo aviso: el Espanyol no perdona. Nueve de sus diez puntos los ha logrado en casa. Los de González confían en su fortaleza en el RCDE Stadium, estadio en el que han vencido en los tres encuentros previos: Atlético (2-1), Osasuna (1-0) y Mallorca (3-2). Este último, incluso, con un jugador menos desde el ecuador del duelo por la roja directa que vio por protestar uno de sus jugadores más determinantes, Pere Milla.

Precisamente, el ex del Elche, sancionado por segunda jornada, será la única baja en un Espanyol que es el mejor local de la Liga con un pleno de victorias junto al Villarreal y el Real Madrid. Justamente, solo los blancos han sido capaces de imponerse hasta la fecha al rival 'periquito'. Fue este fin de semana con goles en el Santiago Bernabéu de Militao y Mbappé. El otro punto de los espanyolistas se dio en Anoeta con un empate a dos con la Real Sociedad.

Cuarto como local de la competición, con siete puntos y los mismos seis goles en casa que el Espanyol, el Valencia se ha desplazado a Cornellà-El Prat con la misión de corregir una tendencia pobrísima a domicilio que data de abril de 2024. La escasez de puntos lejos de casa fue la razón que empezó a derruir lo construido por Rubén Baraja y, en la actualidad, sigue siendo una asignatura pendiente a las órdenes de Corberán desde enero.

El déficit a corregir como visitante

Después de la derrota contra el Barcelona, los murciélagos con Corberán tan solo han sumado 12 de 36 puntos en 12 encuentros de Liga entre la temporada anterior y la presente lejos de València. Dos victorias -Las Palmas y Real Madrid-, seis empates -Betis, Rayo, Girona, Osasuna, Villarreal y Sevilla- y cuatro derrotas -Barcelona, Alavés, Osasuna y nuevamente, Barcelona-.

En su objetivo de retomar el vuelo a domicilio, los blanquinegros visitan un escenario que no se ha dado mal en los últimos diez años. Las últimas cinco últimas visitas se han saldado con tres empates y una victoria para cada equipo. Asimismo, los valencianos llegan con el ánimo sanado tras el duro varapalo del Johan Cruyff. El sábado no estuvo bien, pero el Valencia se levantó ganando en Mestalla al Athletic, ajustando táctica y emocionalmente el plan en el descanso y aprovechando perfectamente la expulsión de Dani Vivian a la hora de partido.

El momento en el que Baptiste Santamaría abrió el triunfo el sábado ante el Athletic / Francisco Calabuig

Ahora, toca reaccionar sin el abrigo de Mestalla, donde el equipo no ha hecho ni un solo gol en los partidos de Pamplona y Barcelona.

Ramazani, duda, y apuesta por el 4-4-2

A falta del último entrenamiento, la única duda es la presencia de Largie Ramazani después de un fuerte golpe en el tobillo el pasado sábado. Con el belga o sin él, Corberán seguirá con el 4-4-2 y, según sus palabras en sala de prensa, con Luis Rioja como extremo por el flanco izquierdo. Para el entrenador, la mejora en defensa ante el Athletic se dio en buena medida gracias al papel del sevillano en esa zona del centro del campo.

Danjuma apunta a ser el gran titular, mientras que Hugo Duro y Dani Raba se disputarían el puesto, con más opciones para el '9'. Diego López completarían el ataque como falso extremo por la derecha.

Alineaciones probables

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Puado y Kike García.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla. VAR: Javier Iglesias Villanueva.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 19:00 horas