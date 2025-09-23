El Valencia, de más a menos

Posesión: Los de Corberán tuvieron un pobre 44% de posesión a pesar de arrancar dominando claramente y dieron 367 pases, por los 441 del Espanyol.



Ataque: El Valencia CF disparó en 5 ocasiones, aunque Dmitrovic realizó la friolera de cero paradas. Forzaron sólo 3 saques de esquina, mientras que los de Manolo González chutaron 21 veces, la mayoría con dirección a portería.



Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los valencianos vieron cómo el árbitro les señalaba 9 faltas por 24 entradas, viendo 4 amarillas. Por contra, los locales realizaron 9 por 8 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla.

