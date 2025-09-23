ESPECIAL | VALENCIA CF
Análisis del Espanyol
Valencia
El 23 de septiembre se midieron en el RCDE Stadium el Valencia CF de Carlos Corberán con el Espanyol de Manolo González, dos equipos con intención de colocarse cuanto antes en la zona alta de la tabla. El resultado final (2-2) dejó un reparto de puntos.
MVP y las claves
MVP: Agirrezabala
Salvador: Seis fueron las paradas del meta vasco para mantener al equipo en los momentos más trágicos. Bien secundado por los centrales, salvó varios goles periquitos en otro gran partido. Sin culpa en los tantos de Cabrera y Puado.
Danjuma
Goleador: Buen patido, sin alardes, pero dejó el gol que abrió el marcador. Se movió con más libertad de la habitual por todo el campo, cambiando su posición en varias ocasiones tanto por banda como desde la media punta.
Los centrales
Partidazo: Si había pocas dudas, ya no queda ninguna. Los centrales titulares del Valencia CF son Tárrega y Diakhaby. Se entienden a la perfección y fueron un muro en gran parte del encuentro. El africano cuajó un gran partido y ganó 9 de 13 duelos, cortando muchos ataques peligrosos, mientras que el canterano salvó dos goles cantados bajo palos.
Estrella rival
Edu Expósito: El centrocampista del Espanyol tiene un guante y de sus botas salieron los dos goles periquito. Asistió a Cabrera desde el banderín y puso el centro para que Roberto asistiera a Puado en el segundo. Casi todos sus centros al área crearon peligro y quedó claro que es un lujo para los rematadores.
Las cifras del partido
El Valencia, de más a menos
Posesión: Los de Corberán tuvieron un pobre 44% de posesión a pesar de arrancar dominando claramente y dieron 367 pases, por los 441 del Espanyol.
Ataque: El Valencia CF disparó en 5 ocasiones, aunque Dmitrovic realizó la friolera de cero paradas. Forzaron sólo 3 saques de esquina, mientras que los de Manolo González chutaron 21 veces, la mayoría con dirección a portería.
Defensa: Partido limpio en líneas generales. Los valencianos vieron cómo el árbitro les señalaba 9 faltas por 24 entradas, viendo 4 amarillas. Por contra, los locales realizaron 9 por 8 entradas, traduciéndose en una cartulina amarilla.
Autor:
Javier Bengoa.