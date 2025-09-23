En Directo
Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF desde Cornellá tras el partido
Buenas tardes. Bienvenido a la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el RCDE Stadium. En unos minutos comparecerá el entrenador del Valencia CF.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Justin Kluivert bate un récord del mundo y recibe el premio Guiness
- Alineaciones probables del Espanyol - Valencia
- Buena noticia de última hora para Corberán antes de viajar a Cornellà
- Corberán tiene una duda de última hora para el Espanyol-Valencia
- Bordalás: 'Lo dicho por Ferran es una falta de respeto
- Los planes del Valencia Basket con Leo Fiebich tras su adiós a la WNBA
- Directo | Corberán habla del Girona
- Tremendo dardo de Manolo González al Barça con el Valencia de por medio