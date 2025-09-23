En Directo
DIRECTO | El Valencia pierde dos puntos en el último segundo
El equipo de Carlos Corberán cedió un empate en el minuto 96
El Valencia CF regresó a la acción entre semana con la sexta jornada de Liga en el partido que le mide al RCD Espanyol en Cornellà. El equipo de Carlos Corberán cedió un empate en el minuto 96 al anotar Puado de cabeza una jugada mal defendida por los valencianos.
DIRECTO | Sigue el Espanyol - Valencia
Minuto +90: Y final del partido. Trágico por el minuto, pero el Espanyol hizo méritos de sobra para empatar hoy
Minuto +90: ⚽ Y gol de Puado. No supo despejar la defensa, Roberto gana el salto a Foulquier y la pone en el segundo palo para que Puado anote de cabeza
Minuto +90: Sube Dmitrovic
Minuto +90: Faltita que no parece señalada a Santamaría. Podría ser la última
Minuto +90: Bien Thierry para ganar el duelo y recibir la falta
Minuto +90: Suben con todo los catalanes. Balones al área
Minuto +90: Juleeeeeeeeeeen. Atrapó el meta en dos tiempos para salvar el gol de Puado
Minuto +90: Pelea con todo Hugo Duro en la presión. Otra cosa a saber, pero la lucha no la negocia
Minuto 89: Falta de Roca sobre Santamaría. El local se lo recrimina también, pero el árbitro, novato, mira para otro lado
Minuto 87: Lo intenta Ugrinic en la zona de extremo izquierdo, pero no le sale y termina en el suelo. Saque de puerta
