DIRECTO | El Valencia pierde dos puntos en el último segundo

El Valencia CF regresó a la acción entre semana con la sexta jornada de Liga en el partido que le mide al RCD Espanyol en Cornellà. El equipo de Carlos Corberán cedió un empate en el minuto 96 al anotar Puado de cabeza una jugada mal defendida por los valencianos.

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Y final del partido. Trágico por el minuto, pero el Espanyol hizo méritos de sobra para empatar hoy

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: ⚽ Y gol de Puado. No supo despejar la defensa, Roberto gana el salto a Foulquier y la pone en el segundo palo para que Puado anote de cabeza

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Sube Dmitrovic

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Faltita que no parece señalada a Santamaría. Podría ser la última

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Bien Thierry para ganar el duelo y recibir la falta

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Suben con todo los catalanes. Balones al área

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Juleeeeeeeeeeen. Atrapó el meta en dos tiempos para salvar el gol de Puado

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto +90: Pelea con todo Hugo Duro en la presión. Otra cosa a saber, pero la lucha no la negocia

Espanyol 🐤-🦇 Valencia Minuto 89: Falta de Roca sobre Santamaría. El local se lo recrimina también, pero el árbitro, novato, mira para otro lado