DIRECTO | El Valencia pierde dos puntos en el último segundo

El equipo de Carlos Corberán cedió un empate en el minuto 96

Dolan y Gayà

Dolan y Gayà / LaLiga

Javier Bengoa

El Valencia CF regresó a la acción entre semana con la sexta jornada de Liga en el partido que le mide al RCD Espanyol en Cornellà. El equipo de Carlos Corberán cedió un empate en el minuto 96 al anotar Puado de cabeza una jugada mal defendida por los valencianos.

