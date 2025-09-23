Alineaciones probables del Espanyol - Valencia
Los de Corberán tienen siete puntos en el casillero y la necesidad de sacar un buen resultado en una nueva visita a Barcelona para ir mejorando las prestaciones a domicilio
El Espanyol es, junto al Elche, uno de los equipos que mejor han empezado el campeonato. Tres victorias, un empate y una derrota han servido para acumular 10 puntos y colocarse en la cuarta plaza. Los de Corberán tienen siete puntos en el casillero y la necesidad de sacar un buen resultado en una nueva visita a Barcelona para ir mejorando las prestaciones a domicilio.
Para el partido, Manolo González no podrá contar con Pere Milla, su mejor jugador y máximo goleador, ya que debe cumplir su segundo partido de sanción por menosprecio al colegiado. Al tratarse de un partido entre semana, es posible que ambos técnicos realicen algunas rotaciones, aunque se espera que sean pocas.
Alineaciones probables del Espanyol - Valencia
RCD Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Rubio, Hilali; Pol Lozano, Urko, Expósito; Dolan, Puado y Roberto Fernández.
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Guerra; Rioja, Diego López, Danjuma; y Hugo Duro.
