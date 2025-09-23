El Valencia CF jugó un partido en el que fue de más a menos ante el Espanyol. Anotaron primero por medio de Danjuma y después volvieron a adelantarse tras el gol de Cabrera gracias al tanto de Hugo Duro. La defensa y portería de los de Corberán se imponían casi siempre a los delanteros periquitos... hasta que llegó Puado. Era la última jugada, el último segundo, cuando el delantero marcó el tanto del empate. Las notas generales son buenas, aunque no todos estuvieron a la altura de la zaga.

Estas son las notas del Valencia ante el Espanyol

Julen Agirrezabala (8): Salvó al equipo con un paradón antológico en el tiempo de descuento tras un disparo a escasos metros de la portería de Puado. Hizo un paradón en una jugada que debió ser invalidada. Muy vivo, le taponó a Kike el intento de caño. Estuvo sobrio en la mayoría de las salidas, va mejorando sensaciones. No pudo hacer nada en el gol

Dimitri Foulquier (5): Cuando más sufría el Valencia en la primera mitad se sumó a la lista de acciones providenciales sacando, tras parada de Julen, un balón envenenado en el segundo palo. Tuvo un buen partido, aunque casi la ‘lía’ cerca del 80 al quedarse enganchado en el fuera de juego, pero Kike falló estrepitosamente.

Mouctar Diakhaby (7): Le arrebató el gol a Edu Expósito con una acción defensiva de muchos ‘kilates’. El atacante enfilaba la portería, tenía la pierna cargada, pero el guineano metió el pie para sacarla. Fue el mejor.

César Tárrega (7): Cerca del minuto 40 protagonizó dos ‘paradas’ seguidas sobre la línea de gol, primero sacó con el pie un remate a bocajarro y después con la cabeza otro que iba a la escuadra. Doble acción gigantesca. No estuvo tan acertado en el gol de Cabrera, pero nuevamente fue uno de los mejores del equipo.

José Luis Gayà (6): Notable partido defensivo del capitán, que no fue superado por su par. También puso algún gran centro desde su costado.

Pepelu (6): Fue de más a menos, pero demostró que rinde mejor al lado de un pivote posicional que como ‘6’ encargado de la contención. Dio un gran pase a Luis Rioja a la espalda de la defensa en la acción del primer gol.

Baptiste Santamaría (5): No estuvo al mismo nivel que exhibió en Mestalla, algo que era imposible. Junto a Tárrega falló en el gol perico.

Luis Rioja (7): Suya fue la asistencia a Danjuma tras una gran acción de uno contra uno en banda y con un centro medido al segundo palo. El sevillano es insustituible por su capacidad para producir, pero sobre todo para trabajar.

Arnaut Danjuma (7): Aprovechó su posición de segundo delantero para entrar solo al segundo palo y abrir el marcador en la primera parte. Tuvo minutos positivos gozando de la libertad de la mediapunta.

Diego López (5): El asturiano estuvo peleón, como siempre, pero no fue su mejor partido en términos de producción ofensiva.

Hugo Duro (7): ‘Golazo’ para devolver la ventaja al Valencia CF con un remate de cabeza a la salida de un córner al que entró con una potencia enorme. Ya lleva tres y apunta a una nueva gran temporada.

Banquillo

Filip Ugrinic (6): Salió y aportó en el primer minuto. Córner perfectamente sacado para el remate de Hugo Duro: tenso y con rosca.

Lucas Beltrán (5): El argentino entró con el mismo rol que frente al Athletic, buscando ayudar a Hugo Duro, yendo a todos los duelos y cohesionando entre líneas en ataque. Le dio un buen pase a Thierry. No estuvo, eso sí, tan acertado como el sábado.

Thierry Rendall (5): Jugó como carrilero por la derecha y no estuvo acertado en la mejor opción ofensiva que dispuso.

Jesús Vázquez (6): Cumplió con nota nuevamente como sustituto de Gayà. Es otro hombre desde la llegada de Corberán.

Javi Guerra (5): Tuvo alguna buena acción defensiva, pero no brilló con la pelota en un contexto más de trabajo táctico que de lucir con el esférico.