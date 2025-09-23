Louzán da por hecho que Valencia será sede del Mundial por tener el estadio más moderno

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dio por hecho este martes que Valencia será una de las sedes del Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos porque tendrá el estadio más moderno una vez que acabe la construcción del Nou Mestalla.

"Todo parece indicar, y parecería lógico, que Valencia deba estar. Va a ser el estadio más moderno del fútbol español, a falta de los requisitos que tenga que cumplir", comentó Louzán en la clausura de la III edición del foro Business Sport Forum organizado por los diarios Expansión y Marca en el espacio Meeting Place de Madrid.

Respecto a Vigo, que también aspira a ser sede después de que quedara fuera de los estadios preseleccionados en un proceso que generó controversia, el presidente de la RFEF recordó que la reforma de Balaídos dejará al estadio con 25.000 personas, cuando el aforo mínimo que exige la FIFA es de 43.000.

No obstante, reiteró que será el máximo organismo del fútbol mundial el que determina la lista final de sedes de los tres países después de que Málaga decidiera retirarse de la carrera.

Vigo no cumple requisitos y Marruecos le quiere robar la final a España

"En Vigo hay mucha ilusión por parte del alcalde y de la ciudad y vamos a ver si son capaces de cumplir los requisitos (...) Como esa decisión corresponde a la FIFA, vamos a esperar. Estamos preparados para llegar a doce y vamos a ver qué pasa con Marruecos", añadió Louzán, quien también insistió en que España pugnará por albergar la final del Mundial, algo a lo que también aspira el país magrebí.

El presidente de la RFEF felicitó a la jugadora del Barcelona Aitana Bonmatí por su tercer Balón de Oro y también a Lamine Yamal, elegido mejor jugador joven. Louzán dio por hecho que algún día Lamine Yamal ganará el trofeo al mejor futbolista: "Lo va a ser muy pronto. Tenemos que estar tranquilos".