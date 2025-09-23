El primer día de 'experimentos' de Carlos Corberán

Las jornadas intersemanales suelen dar pie a rotaciones que no carguen demasiado de minutos a determinados futbolistas. En el caso del Valencia CF, como del resto de equipos que no juegan competición europea, no suelen verse de forma tan masiva, pero tampoco se libran del todo. Y para el partido en Cornellà ante el Espanyol, Carlos Corberán decidió dar un respiro a Javi Guerra, titular en las cinco jornadas iniciales, dando paso al primer 'experimento' de la temporada: un doble pivote más posicional de lo habitual formado Pepelu y Santamaría, que juntos han compartido 60 minutos sobre el terreno de juego.

Al principio del partido todo eran luces. El Valencia completó 20 minutos iniciales arrolladores: solidez defensiva, presión alta con sentido y un finura en tres cuartos de campo que siempre generaba peligro al conjunto perico. El 0-1 en el miunto 15, obra de Danjuma, era el resultado justo. El doble pivote funcionaba a la perfección, con Santamaría adquiriendo el rol más físico y Pepelu asumiendo más galones en la creación. De hecho, el gol del neerlandés nace de un fantástico pase al hueco del centrocampista de Denia.

Con la mínima ventaja y pasado el minuto 20 comenzaron las sombras. El Valencia se hundió demasiado, permitiendo al Espanyol hacerse con el control del centro del campo y del partido en general. El doble pivote se limitó a defender y llegó hasta dónde llegó, concretamente hasta el minuto 59 cuando empató Cabrera, justo un minuto antes de que Pepelu fuera sustituido.

El defensa del Espanyol Carlos Romero (d) controla el balÃ³n ante Baptiste SantamarÃ­a, del Valencia, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el RCD Espanyol y el Valencia CF en el RCDE Stadium en Barcelona, este martes. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Primeros minutos con dos '9'

La ausencia de Javi Guerra y la apuesta por un doble pivote más posicional también provocaron que el dibujo sobre el terreno de juego se pareciera más a un 4-4-2 que a un 4-2-3-1, dando pie a que el Valencia jugara los primeros minutos importantes de la temporada con dos '9'.

Comenzaron Hugo Duro y Danjuma, que terminaron siendo los autores de los goles, y su mejor labor en los primeros minutos fue la presión alta. Los dos delanteros encabezaban un buen trabajo grupal que permitió al conjunto de Carlos Corberán mandar en los primeros minutos. Además, Danjuma fue el primero en desequilibrar el marcador gracias a un gran desmarque al segundo palo mientras Hugo Duro concentraba la atención del rival espanyolista.

30 minutos de Lucas Beltrán

En el minuto 60 Corberán dio entrada a Lucas Beltrán para que dispusiera de media hora, la mayor cantidad de minutos desde que llegó. Danjuma se desplazó a la banda izquierda y la pareja de '9' la conformaron el argentino y Hugo Duro. Beltrán, de un perfil muy distinto al neerlandés, demostró más temple y pausa en los metros finales, pero no tuvo su día más fino. Con él sobre el campo llegó el gol de Hugo Duro.