¿Cuál es la regla que le han aplicado a Agirrezabala y le ha podido costar un gol al Valencia CF?

El Valencia CF ha sufrido hoy en Cornellà por primera vez una de las nuevas normativas que implantó LaLiga para la presente temporada. Un error de cálculo de Julen Agirrezabala ha regalado un córner a favor al Espanyol, que precisamente desde los saques de esquina estaba poniendo en muchos apuros al conjunto de Carlos Corberán.

La nueva norma dice que, si un portero, desde el momento en el que atrapa el balón, tarda más de ocho segundos en ponerlo en juego, el colegiado deberá conceder córner a favor del equipo contrario. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Cornellá. Julen se ha demorado más de la cuenta y los pericos han recuperado la posesión de balón desde la esquina.

¿Qué es la regla de los 8 segundos para los porteros en el Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes, que se celebró por primera vez en formato ampliado con 32 equipos, fue el escenario para su primera aplicación aplicación. Este cambio, impulsado por la FIFA y aprobada por la IFAB, tiene como objetivo reducir la pérdida deliberada de tiempo y dinamizar el juego.

Establece que los guardametas no pueden retener el balón con las manos durante más de ocho segundos consecutivos. En caso de incumplimiento, el rival no dispondrá de un tiro libre indirecto, como ocurría anteriormente, sino que se le otorgará un tiro de esquina a favor.

La medida se aplicó por primera vez en el duelo entre Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns. El cancerbero sudafricano Ronwen Williams recibió una penalización en el minuto 83 por exceder el límite. El árbitro francés Clément Turpin no dudó en marcar córner. La situación sorprendió a futbolistas y aficionados, pero sentó un precedente: la FIFA va en serio con el tiempo efectivo.

El delantero del Espanyol Kike GarcÃ­a (d) ante el portero del Valencia Julen Agirrezabala (2i) durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el RCD Espanyol y el Valencia CF en el RCDE Stadium en Barcelona, este martes. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

¿Cómo se aplica la regla de los 8 segundos para los porteros?

El conteo comienza desde el momento en que el meta controla el esférico con sus guantes, ya sea tras una atajada o una captura. A los cinco segundos, el silbante realiza una advertencia gestual levantando el brazo. Si la redonda no ha sido despejada al segundo ocho, el colegiado castiga con un tiro de esquina en contra.

Este mecanismo se probó previamente en más de 400 partidos de ligas menores y reservas en Inglaterra, Italia y Malta, según confirmó la IFAB. Los resultados preliminares mostraron que en apenas cuatro ocasiones se sancionó la infracción, lo que sugiere un efecto disuasorio positivo.

¿En qué jugadas no aplica la regla de los 8 segundos para los porteros?

No se contabiliza en acciones fortuitas, como rechaces sin control o posesiones en disputa. Además, exige criterio arbitral para casos confusos o si el cancerbero es presionado con inmediatez por un oponente.