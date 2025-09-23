Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Corberán: "Los jugadores están jodidos porque han sentido cerca los tres puntos"

El entrenador del Valencia CF no elude la responsabilidad de su equipo al recibir dos goles a balón parado e indica que esa rabia es la línea a seguir para seguir mejorando

Corberán en el banquillo del RCDE Stadium

Corberán en el banquillo del RCDE Stadium / LALIGA

Iván Carsí

