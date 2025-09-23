Carlos Corberán: "Los jugadores están jodidos porque han sentido cerca los tres puntos"

ANÁLISIS DEL PARTIDO

"El equipo para mí ha estado cerca de conseguir tres puntos. Ha habido una primera media hora donde el equipo ha sido superior al Espanyol y dominar el juego. Los últimos quince minutos hemos querido ser demasiado agresivos en defensa, nos hemos desubicado y nos han ganado la espalda. Ellos han conseguido ganarnos la espalda y generar ocasiones. En la segunda parte nos hemos ajustado mejor y llega el empate en una jugada a balón paraod y me ha gustado la reacción. A partir de ahí juegan en casa, han jugado muy ofensivos, hemos tenido opciones de en alguna contra haber acabado alguna jugada. He visto a mi equipo resistir, mantenerse en los momentos de dificultad. Desafortunadamente hemos sufrido el empate en la última jugada y a balón parado"