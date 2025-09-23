En Directo
Carlos Corberán: "Los jugadores están jodidos porque han sentido cerca los tres puntos"
El entrenador del Valencia CF no elude la responsabilidad de su equipo al recibir dos goles a balón parado e indica que esa rabia es la línea a seguir para seguir mejorando
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Cornellá. Buenas noches y sigan conectados a SUPER para saber la última hora de la actualidad valencianista.
¿QUÉ LE FALTA AL EQUIPO PARA GANAR FUERA DE CASA?
"Insistir cuando hacemos las cosas buenas, resistir en los momentos de dificultad cuando juegas fuera de casa. El equipo no va a parar de competir, tenemos que seguir creciendo. Los jugadores están jodidos porque han sentido cerca los tres puntos y esa tiene que ser la línea para conseguir la victorias que queremos en casa y fuera"
¿QUÉ PASA EN EL ÚLTIMO MINUTO DEL PARTIDO?
"Todo forma parte del juego desde el primer minuto hasta el último. Nunca sabes qué acción cambia un partido a favor o en contra. Para mí es cuando uno ha visto, puede revisar y mentalmente corregir cada acción. No es la realidad y desafortunadamente con esa falta dudosa, al final, tenemos que asumir la responsabilidad de que hemos recibido dos goles a balón parado. Ese debe ser en análisis. Es una señal de que tenemos que dar un paso. Lo hemos dado a nivel ofensivo, a nivel defensivo, hoy, no hemos sido capaces de neutralizar"
ANÁLISIS DEL PARTIDO
"El equipo para mí ha estado cerca de conseguir tres puntos. Ha habido una primera media hora donde el equipo ha sido superior al Espanyol y dominar el juego. Los últimos quince minutos hemos querido ser demasiado agresivos en defensa, nos hemos desubicado y nos han ganado la espalda. Ellos han conseguido ganarnos la espalda y generar ocasiones. En la segunda parte nos hemos ajustado mejor y llega el empate en una jugada a balón paraod y me ha gustado la reacción. A partir de ahí juegan en casa, han jugado muy ofensivos, hemos tenido opciones de en alguna contra haber acabado alguna jugada. He visto a mi equipo resistir, mantenerse en los momentos de dificultad. Desafortunadamente hemos sufrido el empate en la última jugada y a balón parado"
Buenas tardes. Bienvenido a la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el RCDE Stadium. En unos minutos comparecerá el entrenador del Valencia CF.
