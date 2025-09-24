Este Valencia 'no tira'

El Valencia CF sacó un punto contra el Espanyol en un encuentro que pudo ganar, ya que recibió el gol en contra en el último minuto, pero en el que fue mucho menos productivo que su rival a nivel ofensivo. El equipo de Carlos Corberán, que fue tremendamente efectivo marcando gol en sus dos disparos a portería, recibió muchas ocasiones y solamente las providenciales intervenciones de Julen Agirrezabala, César Tárrega y Mouctar Diakhaby evitaron encajar más goles.

El equipo, que reaccionó después de la debacle de Barcelona con cuatro puntos logrados de seis, no acaba de mostrar buenas sensaciones más allá de algunos tramos de partido, especialmente fuera de casa. Las cifras, de hecho, no le avalan demasiado ni en parámetros ofensivos ni tampoco en los defensivos, siendo un equipo muy poco productivo y al que le crean muchas ocasiones.

Datos frente al RCD Espanyol / Pau Pardo

El 'peor' en tiros a puerta

En primer lugar, a nivel ofensivo el Valencia CF registra unos datos llamativamente pobres y que están siendo 'salvados' por el acierto de jugadores como Hugo Duro o Arnaut Danjuma, que han necesitado de pocas ocasiones para hacer sus goles. Según el portal estadístico SofaScore, el conjunto valencianista es el que menos tira a portería de toda LaLiga con solamente 2'6 chuts entre palos por encuentro.

La cosa no mejora demasiado en tiros totales, ya que en este parámetro estadístico el Valencia es el segundo peor de todo el campeonato (8'2 por encuentro) solamente por encima del Real Oviedo, su próximo rival en Liga el próximo lunes en Mestalla. Al equipo, además de capacidad para finalizar jugadas le está costando mucho ser profundo y encontrar acciones de desborde: es el segundo equipo de toa LaLiga que menos regates exitosos registra (5'2 por choque).

Zona baja en tiros concedidos

La cosa no mejora demasiado en parámetros defensivos. El equipo valencianista también es de los peores equipos de LaLiga si nos vamos a las estadísticas defensivas. Es, según WhoScored, el cuarto equipo que más tiros recibe del campeonato (16 por encuentro) solamente por delante de Girona, Real Oviedo y Levante UD.

También en este registro las paradas de Julen Agirrezabala, esecialmente en los últimos dos partidos, amortiguan a un equipo que se ha mostrado concesivo. El meta vasco lleva 23 paradas en lo que va de Liga, segundo tras Aaron Escandell.