Corberán: ante el gran desafío

Exigente, libre, plural y crítico. Lamentablemente, estos cuatro no son adjetivos habituales con los que se describe el entorno del Valencia CF. Hay a quien le sale urticaria cuando directamente le interpelan con los nombres y apellidos de los responsables sobre el terreno de la versión blanquinegra más triste de la historia. Previsible, en cambio, sí se ha convertido en los últimos años en un calificativo certero para nombrar el envoltorio mediático de la que debiera ser la entidad más representativa de la Comunidad Valenciana.

A pesar del esperpento sufrido con Umar Sadiq -colgado en San Sebastián-, el mercado concluyó con el mismo ilusionismo de otros veranos, como ya había ocurrido en los de Bordalás y Gattuso. Sin reflexión, sin aprender del pasado, la conclusión generalizada -abrumadora- ha sido que la plantilla es mucho mejor. De los cambios en la portería, la defensa o el centro del campo se ha hablado casi de soslayo, y hasta duele que lleguen noticias desde Londres e Eindhoven sobre lo bien que lo están haciendo dos chavales valencianos como Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera.

Evidentemente, las alternativas en las bandas son más y mejores. Aun así, una plantilla debería analizarse en su conjunto, aunque demasiados hay que no lo han hecho así a riesgo de rebajar pronto el suflé -aquel de la élite europea- y ser tildados de enemigos de la causa. La principal virtud del Meriton valenciano en estos años posteriores a la pandemia -probablemente, la única- ha consistido en crear un clima propagandístico en el que no existe Valencia más allá de la administración Lim. Si la criticas, cansas y criticas al Valencia. Están solapados.

El éxito del Meriton valenciano

Los ejecutivos de Peter y Kiat en València siempre acaban consiguiendo que todo acabe bajando al césped, que las miradas se centren en el balón. Precisamente, dentro de este contexto tan meritoniano como dañino para el equipo, ya que no se dan las condiciones institucionales para competir en igualdad con los rivales, el perjudicado número uno es el entrenador. El que llegado el momento nunca puede esconderse detrás de las cámaras como hacen el director general y el director deportivo. Al de Cheste le tocó levantar la voz contra la injusticia del Barça, LaLiga y la Federación y, a buen seguro, le volverá a tocar a la próxima fechoría contra la institución.

Después de salvar al Valencia del descenso, Carlos Corberán se enfrenta ahora al gran desafío. Solo. Todavía ninguno de los dirigentes le ha echado una mano acercándose al vestuario para rendir cuentas por los puntos perdidos por falta de intensidad o por la deshonrosa defensa del escudo en el campo del filial del Barça. Pese a esa soledad, para un buen número de opinadores aún resulta más importante las idas y venidas con el sistema o el balón parado que la clara ausencia de refuerzos que exhibe el equipo en la línea de atrás para defender como toca y dejar de lamentar la (mal)venta de Mosquera.

La eterna "fase de construcción"

Comienza a olerse el tufillo de otros años. Sin resultados, los micrófonos hablan del entrenador y los ojos lo buscan a él. Nadie es capaz de darse cuenta de que 21 remates en contra es un problema que trasciende a un planteamiento o una táctica. Corberán habla de equipo "en fase de construcción". Cada temporada, cada ventana, toca volver a la casilla de salida. Después de seis años sin pisar Europa, ¿cuál es el proyecto?

A saber... dependerá de la habilidad de un entrenador para caminar en solitario por el alambre. Corberán se encuentra ante la prueba del algodón, la de completar una temporada de principio a fin y no quemarse en el intento. Muy pocos lo han conseguido con este máximo accionista. Marcelino completó dos, aunque claro a su lado contaba con un director general de verdad, más preocupado por el fútbol que los medios.