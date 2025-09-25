El Valencia-Villarreal ya tiene fecha y hora

LALIGA ha hecho oficial los horarios de la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2025-26, que arrancará el viernes 24 de octubre a partir de las 21:00h con el partido entre Real Sociedad y Sevilla FC, y finalizará el lunes 27 con el duelo Real Betis - Atlético de Madrid en La Cartuja desde las 21:00h.

El Valencia CF de Carlos Corberán recibirá al Villarreal de Marcelino García Toral el próximo sábado 25 de octubre en Mestalla en el último partido del día (21:00) horas.

Dos lunes

El Valencia evita eso sí el lunes. LaLiga anunció que el Alavés-Valencia de la jornada 9 se disputará el lunes 20 de octubre. El Valencia-Oviedo de la jornada 7 también se juega el lunes 29 de septiembre.

Parón

El partido contra el Alavés será el primero del Valencia después del segundo parón de selecciones de la temporada. Hasta entonces, al conjunto blanquinegro le queda el Oviedo (29 de septiembre) y el Girona (4 de octubre).