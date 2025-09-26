Buenas noticias para Hugo Duro y José Luis Gayà

El entrenamiento del Valencia CF ha dejado la ausencia de Julen Agirrezabala por molestias, pero también ha tenido cosas positivas. Después de quedarse fuera de la última sesión de trabajo por dolencias provocadas por el partido contra el RCD Espanyol, tanto Hugo Duro como José Luis Gayà pudieron volver a trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros.

En el último día de 'curro' en Paterna los entrenaron en la Ciudad Deportiva de Paterna con un trabajo adaptado a sus molestias. Desde el club, no obstante, ya se desprendía optimismo con que el defensa y el delantero puedan estar sin ningún tipo de problema para el partido del lunes ante el Real Oviedo en Mestalla.

Hugo Duro no paró de presionar la salida del balón del Espanyol / LaLiga

Todos los jugadores de campo, disponibles

El que ya ha dejado atrás sus dolencias después de una durísima entrada el sábado anterior es Largie Ramazani. El extremo belga sufrió un golpe muy fuerte contra el Athletic Club y hasta última hora fue duda para enfrentarse al Espanyol, finalmente entró en la convocatoria, pero no gozó de minutos.

Con esto, Carlos Corberán tiene disponibles y a buen tono físico a todos sus jugadores de campo para poder escoger el 'once tipo' que prefiera teniendo en cuenta que su equipo (de martes a lunes) ha tenido muchos días para descansar antes del siguiente encuentro, más que ningún otro equipo de LaLiga.

Pendientes de Julen

Ahora todas las miradas se centran el estado físico del guardameta vasco, que está en su mejor momento de la temporada, y que no ha podido entrenar por unas molestias de las que se desconoce el alcance, pero sobre las que este fin de semana podrá arrojar luz Carlos Corberán en su comparecencia de prensa.