Gourlay-Corberán: Las seis renovaciones del Valencia que no pudieron ser siete

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay aterrizó en el club con la obligación de confeccionar una nueva plantilla más competitiva de la mano de Carlos Corberán y con la necesidad de renovar a algunos futbolistas de la plantilla cuya situación contractual había finalizado, entraba en una fase peligrosa o simplemente requería una mejora adaptada a sus nuevos roles en el equipo. La renovación de André Almeida (2029), anunciada este viernes de forma oficial, ha sido la sexta desde que aterrizó en el cargo. El ejecutivo escocés antes ya participó en cinco operaciones: Dimitri Foulquier (2027), Jesús Vázquez (2028), Javi Guerra (2029), César Tárrega (2030) y Diego López (2029).

En total, seis renovaciones firmadas y una que se le escapó: Cristhian Mosquera. El central no aceptó la propuesta económica y deportiva del club y fue traspasado al Arsenal por 15 millones de euros más cuatro en variables. "Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia CF y de recalar exclusivamente en el Arsenal FC", dijo el club a través de un duro comunicado oficial con respuesta del agente en SUPER: "Cuando se vende a un jugador, es porque todas las partes están de acuerdo".

Estas son las seis ampliaciones de contrato de la 'era Gourlay-Corberán':

12/6 Dimitri Foulquier: 2027

Dimitri Foulquier fue la primera renovación de la 'era Gourlay' y se gestó coincidiendo con su nombramiento como nuevo CEO de Fútbol en las reuniones de Singapur con la propiedad a finales de mayo. Carlos Corberán pidió que le mejoraran la oferta de renovación inicial (Miguel Ángel Corona) de 1+1 y el técnico regresó de la cumbre con Peter Lim con el compromiso del club de renovar al lateral derecho por dos años.

18/7 Jesús Vázquez: 2028

Fue la primera renovación de la era 'Gourlay-Corberán' con el ejecutivo ya en tierras valencianas. La renovación de Jesús no estaba marcada en rojo como otras, pero el club decidió acometerla porque el jugador acaba contrato en 2026, porque ya estaba avanzada con anterioridad y porque era petición expresa de Corberán. El club acanzó un acuerdo para la renovación del lateral izquierdo hasta el 30 de junio de 2028.

9/8 Javi Guerra: 2029

La más difícil y la más importante por la proyección del futbolista, su peso en el equipo y su cotización en el mercado. Gourlay retomó las negociaciones a su llegada a València a pesar del interés de importantes clubes europeos y alcanzó un acuerdo para la renovación de Javi Guerra por las próximas cuatro temporadas: hasta el 30 de junio de 2029. Quiso quedarse y acabó siendo el gran 'fichaje' del verano.

RENOVACIÓN DE JAVI GUERRA / VCF

9/8 César Tárrega 2030

Su contrato hasta 2028 estaba desfasado y necesitaba una actualización adaptado a su nuevo rol en el equipo. Así lo entendió Gourlay y un Corberán dispuesto a hacerlo jefe de la defensa y capitán. César priorizó el Valencia al resto de ofertas que tenía encima de la mesa y renovó por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030.

25/8 Diego López: 2029

El plan de Gourlay era anunciar las renovaciones de Javi, César y Diego al unísono en la previa del Trofeo Taronja, pero no pudo ser por unas diferencias en la propuesta económica y la amenaza del Bologna. Al final, el club prefirió que el asunto no se alargara y asumió una nueva mejora respecto a ofertas anteriores. El Guajín firmaba hasta junio de 2029.

26/9 André Almeida: 2029

Es una renovación de club. Gourlay planteó el escenario de la renovación si finalmente no se producía la venta en verano. Y así ha sido. Las dos partes retomaron las negociaciones en septiembre y alcanzaron un acuerdo la semana pasada hasta 2029. El contrato amplía en un año el que ya tenía firmado y Almeida mejora sus condiciones salariales pasando a formar parte de la clase media de la plantilla.