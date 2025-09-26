El jurado de los galardones de la Tertulia Torino premia a Kempes, Claramunt y Benítez

El jurado de los galardones que entregará la Tertulia Torino con motivo del 30º aniversario de su constitución ha decidido, por unanimidad de sus miembros, premiar a Pepe Claramunt (leyenda del fútbol valenciano), Mario Alberto Kempes (leyenda de la Historia del Valencia CF) y Rafa Benítez (entrenador más distinguido y laureado de la historia del Valencia CF). Cada uno de ellos representa una etapa distinta de la ya centenaria trayectoria del Valencia Club de Fútbol.

El órgano de decisión de estos premios de la TT está compuesto por Manuel Broseta, Carmen de Rosa y Vicente Garrido (en representación de la sociedad civil), así como por Carlos Pascual y Antonio Egea (en representación de la Tertulia Torino) y por José Rafael García-Fuster y Salvador Alborch (secretario de la Tertulia Torino). Estos dos últimos con voz pero sin voto.

Jurado de Tertulia Torino / Superdeporte

La Tertulia Torino ha celebrado esta semana una cena-asamblea, entre informes jurídicos, deportivos y económicos, para incorporar a cinco nuevos socios en la entidad presidida por José Rafael García-Fuster. Se trata de la empresaria Noema Ortí, a la sazón hija de Jaume Ortí, expresidente del Valencia CF, tristemente fallecido. Además, se han incorporado Alejandro Fliquete, notario, expresidente del Club Náutico de Valencia; Ramiro Verdejo, médico especialista en Angiología y Cirugía vascular y expresidente del Club de Tenis Valencia y Salvador Raga, editor y presidente de Vinatea.

Nuevos socios de honor

También han sido nombrados esta semana socios de honor los valencianos Javier Marín, CEO de Singular Bank, vicepresidente de IOR (Banco Vaticano) y ex consejero delegado de Banco Santander, así como el actor y presentador de programas de televisión Arturo Valls. Estos dos últimos se suman a los actuales socios de honor, Enrique Ponce, Enrique Arce, así como el socio número 1 del Valencia CF, José Benet, de 94 años de edad.