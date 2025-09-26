Julen enciende las alarmas a tres días de recibir al Real Oviedo

El Valencia CF ha vuelto este viernes a la rutina de entrenamientos ya con el objetivo de preparar el partido correspondiente a la séptima jornada de liga frente al Real Oviedo, en el que el conjunto de Carlos Corberán buscará volver a la senda de la victoria tras el doloroso empate a dos frente al Espanyol en Cornellà.

A solo tres días del partido, que se disputa el lunes a las 21 horas, la sesión estuvo marcada por la ausencia de Julen Agirrezabala, que no se ejercitó junto al resto de sus compañeros debido a unas molestias de las que todavía se desconoce el alcance.

En su mejor momento

Tras dejar muchas dudas en la derrota 6-0 ante el Barça en el Johan Cruyff, Julen viene de encadenar los que probablemente han sido sus dos mejores partidos de la temporada hasta el momento. Ante el Athletic en Mestalla, el portero vasco sostuvo al equipo con hasta cinco paradas de mérito cuando el conjunto rojiblanco dominaba el partido. Y frente al Espanyol, aunque no se pudo traducir en tres puntos, mantuvo con vida al Valencia durante los 90 minutos.

Gayà y Hugo Duro acabaron con molestias el partido ante el Espanyol. / VCF

Gayà y Hugo Duro, sin problemas

Sin duda, la noticia positiva del entrenamiento ha sido la presencia de Hugo Duro y José Luis Gayà, que han entrenado sin problemas y estarán disponibles para recibir al Oviedo. Ambos terminaron el choque frente al conjunto perico con leves molestias físicas, pero han evolucionado favorablemente.