Carlos Corberán: "La autoexigencia forma parte del carácter que tenemos como equipo"

El entrenador del Valencia habla de no confiarse por la condición del rival del próximo lunes e insite en que quiere que su equipo compita de principio a fin contra el Real Oviedo

Carlos Corberán en la previa del duelo contra el Oviedo

Carlos Corberán en la previa del duelo contra el Oviedo / MA Montesinos

Iván Carsí

Iván Carsí

