En Directo
Carlos Corberán: "La autoexigencia forma parte del carácter que tenemos como equipo"
El entrenador del Valencia habla de no confiarse por la condición del rival del próximo lunes e insite en que quiere que su equipo compita de principio a fin contra el Real Oviedo
PUNTOS FUERTES DEL OVIEDO
“A día de hoy, Oviedo tiene extremos por fuera, sobre todo Hassan por fuera, tiene mucha verticalidad, a pierna cambiada da mucha profundidad al euqipo, te hunde en una condicción por dentro y hacer que el ataque del Oviedo se desarrolle más cerca de tu portería. Cuentan con Santi Cazorla, al que conozco de mi etapa en Villarreal. Es un equipo ordenado, con capacidad ofensiva y vamos a frontar el partido con rigor, como siempre hacemos"
¿EL PROBLEMA DEL LUNES ES LA CONFIANZA?
“Si no analizáramos al rival, podríamos caer en el error que un recién ascendido es un equipo fácil. Ni la posición en la clasificación con seis jornadas o que la temporada pasada estuviera en una categoría u otra son indicativos de la capacidad de un equipo. Observamos y vemos qué nos va a plantear el rival. SOmos responsables de fijar una mentalidad competitiva en la que independientemente del rival el equipo tenga la responsabilidad de ir a por cualquier partido"
SISTEMA DEFENSIVO Y TIROS RECIBIDOS
“Cuanto más atacas, menos defiendes. Luego depende de responde ra las propuestas que el partido quiere. Trabajamos, analizamos y nos comprometemos para seguir mejorando. Creo que el Valencia evolucione cada jornada, mi deseo es que cada partido lo compitamos y lo defendamos y ataquemos mejor, sabiendo que el rival es distinto. Nuestro objetivo es que cuando un rival nos propone algo que sufrimos con anterioridad, mostremos qué temeos que hacer y superar esa dificultad. Eso consolida que el equipo ha evolucionado y ha mejorado. Hasta que no te encuentras el mismo problema no puedes valorar. La autoexigencia forma parte de mi carácter y del que tenemos como equipo"
SITUACIÓN DE DIAKHABY
“No puedo hablar nunca de lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Diakhaby entró en la jornada 3 con una gran rendimiento, su compromiso es intachable. Tenemos jugadores para ayudar a que el equipo defienda muy bien, entre ellos, el"
CAPACIDAD TÁCTICA DEL EQUIPO
“Queremos ser competitivos de principio a fin. Lo nuestro está condicionado por el rival. Contra el Espanyol al inicio fuimos capaces de ir al ataque, cuando más atacas, menos defiendes. A partir de ahí el rival se ajusta y cambia. Una cosa es cómo empezamos y cómo nos adaptamos todos los equipos a los partidos. El Athletic dominó en la primera parte, ajustamos y en la segunda parte cambió. Contra el Espanyol, al revés. Nuestro objetivo trabajar para tener una respuesta de inicio a fin, sabiendo que la dificultad forma parte del juego"
ANDRÉ ALMEIDA
“Todos los jugadores para mí que entrenan bien tienen opciones de ayudar al equipo tanto de inicio como en el banquillo. Hay veces que no sale de inicio, no porque no confiemos en él, sino porque el contexto pide otro futbolista. Está en disposición en cualquier del resto. Es un jugador diferente, más de juego que de jugada y ayuda al equipo a ser más asociativo y tener más pases. Tenemos que hacer la mezcla de hacer jugadas y tener verticalidad y él nos ayuda a tener esa mezcla”
AGIRREZABALA
“Julen venía con alguna molestia. Hemos estado dosificando su carga para que llegue al partido. Algo parecido a la situación de Foulquier que no entrenó por un ajuste de carga”
- Julen enciende las alarmas a tres días de recibir al Real Oviedo
- El vestuario de Osasuna se vuelca con Rubén García
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- Avances en la cubierta del Nou Mestalla
- Alerta amarilla' para Mouctar Diakhaby
- Los jugadores 'olvidados' del Valencia: ¿Recuerdas su paso por Mestalla?