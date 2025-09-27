Carlos Corberán: "La autoexigencia forma parte del carácter que tenemos como equipo"

SISTEMA DEFENSIVO Y TIROS RECIBIDOS

“Cuanto más atacas, menos defiendes. Luego depende de responde ra las propuestas que el partido quiere. Trabajamos, analizamos y nos comprometemos para seguir mejorando. Creo que el Valencia evolucione cada jornada, mi deseo es que cada partido lo compitamos y lo defendamos y ataquemos mejor, sabiendo que el rival es distinto. Nuestro objetivo es que cuando un rival nos propone algo que sufrimos con anterioridad, mostremos qué temeos que hacer y superar esa dificultad. Eso consolida que el equipo ha evolucionado y ha mejorado. Hasta que no te encuentras el mismo problema no puedes valorar. La autoexigencia forma parte de mi carácter y del que tenemos como equipo"