El Valencia CF se examina ante los colistas de LaLiga

En el mundo del fútbol las matemáticas no siempre funcionan, pero lo cierto es que tras un complejo inicio de temporada, el calendario se suaviza para el Valencia CF hasta finales de octubre. Antes del segundo parón de selecciones, el conjunto entrenado por Carlos Corberán recibirá este lunes en Mestalla al Real Oviedo, recién ascendido, y visitará al Girona FC. Dos semanas más tarde, los valencianistas se desplazarán a Mendizorrotza para enfrentarse al Alavés.

Dos de los tres envites se disputarán lejos de Mestalla, circunstancia que en principio dificulta el trabajo para un Valencia que apenas ha conquistado 17 de los últimos 75 puntos disputados a domicilio desde el 29 de abril de 2024. En esos 25 partidos, el balance ha sido tan solo de dos victorias -Real Madrid y Las Palmas-, 11 empates y 12 derrotas. No obstante, los blanquinegros tendrán la oportunidad de mejorar esta estadística frente a dos de los locales más irregulares hasta la fecha, el Girona y el Alavés.

En las seis primeras jornadas, el Valencia se ha medido a dos equipos Champions, como Barcelona (6-0) y Athletic, al que pudo ganar en casa por dos goles a cero, a la Real Sociedad (1-1), con aspiraciones de clasificación europea, y a un conjunto en buena forma como el Espanyol de Manolo González (2-2). Además de al Getafe, al que también venció en Mestalla por tres a cero, que venía de encadenar seis puntos en Vigo y Sevilla, y a Osasuna (1-0), siempre duro en su estadio de El Sadar.

El 44 % de los puntos obtenido en los primeros seis partidos

Seis partidos, 18 puntos posibles de los que los blanquinegros han sumado ocho. En la siguiente tanda de partidos, antes de que el calendario vuelva a endurecerse contra Villarreal, Real Madrid y Betis, el vestuario confía en obtener, de los nueve puntos en juego, un porcentaje de puntos bastante más elevado que el 44 % sumado entre las jornadas uno y seis.

Este lunes, a las nueve de la noche, el Oviedo visita Mestalla en la séptima fecha de LaLiga. El Valencia, que sacó el martes un punto de Cornellà-El Prat, dispondrá de 48 horas más de descanso, ya que los carbayones jugaron en la noche del jueves contra el Barcelona en el Carlos Tartiere (1-3). A la conclusión del partido, al entrenador, Veljko Paunovic, se le recordó que a partir de ahora llegaba un tramo de calendario más acorde con rivales de su Liga tras un comienzo de curso en el que se las ha visto, además del Barça, con el Real Madrid y el Villarreal.

Los próximos seis partidos del Valencia CF en LaLiga / P. C.

Sin embargo, la sensación es recíproca. El Valencia siente cierto alivio no solo con los próximos rivales, sino, especialmente, con el hecho de regresar a Mestalla. En su escenario, el equipo de Corberán se ha hecho con siete de los ocho puntos que tiene gracias a las victorias contra Getafe y Athletic, y a las tablas de la jornada inicial con la Real. En València, el Valencia se siente fuerte.

Asimismo, por rendimiento, si para alguien es propicio el calendario en esta jornada 7 es para el Valencia. En su regreso a Primera después de 25 años, el Oviedo es el peor visitante de laLiga. Únicamente Mallorca, Osasuna y Oviedo no saben lo que es sumar lejos de casa. Los tres siguen con cero puntos a domicilio, aunque los asturianos lo hacen con la peor renta goleadora (-5). En Elche cayeron por un gol a cero, y en Getafe y Vila-real, por 2-0.

Montilivi, el estadio más vulnerable en lo que va de Liga

Si el Oviedo sería el colista si en la tabla contasen solo los partidos como visitante, el Girona lo es tanto en la clasificación real como lo sería en la de partidos jugados como local. Los gerundenses únicamente se han hecho con un punto en Montilivi, donde han encajado hasta nueve tantos por solo una anotado. El gris comienzo de los de Míchel en su estadio se resume así: Rayo Vallecano (1-3), Sevilla (0-2), Levante (0-4) y Espanyol (0-0). El 4 de octubre, el Valencia será el siguiente visitante.

Tampoco le va mucho mejor al Alavés en Vitoria, donde se desplazará el Valencia, tras el parón, el 20 de octubre. Los babazorros han sumado cuatro de nueve puntos como locales. No han vuelto a ganar desde el triunfo inicial con el Levante (2-1). Después, allí empató el Atlético (1-1), ganó el Sevilla (1-2). El domingo 5 de octubre se jugará el Alavés - Elche.