Altas, bajas y dudas del Oviedo antes de medirse al Valencia
Si el tiempo lo permite, el conjunto asturiano y el valenciano volverán a enfrentarse en LaLiga un cuarto de siglo después de la última vez
EFE
El Real Oviedo regresa 25 años después a Mestalla con la ilusión de sumar sus primeros puntos a domicilio en la presente temporada tras tres derrotas en tres partidos lejos del Carlos Tartiere.
Veljko Paunovic recupera a David Costas y a un Fede Viñas que, tras cumplir dos partidos de sanción debido a su expulsión en Getafe, podría ser titular en la punta del ataque del Real Oviedo en Mestalla.
Aunque haya habido jornada entre semana y los azules solo han podido sumar dos entrenamientos antes de la cita ante el Valencia, el técnico azul repetirá con muchos de los jugadores que fueron titulares en el 1-3 frente al Barcelona: la única duda en defensa, por ejemplo, es si Bailly repetirá o descansará para dar entrada a Dani Calvo.
Nacho Vidal es baja... Cazorla, duda
Pasa algo parecido en el centro del campo, ya que dependerá del estado físico de un Santi Cazorla que, si está en condiciones, repetirá en la medular junto a Dendoncker y Alberto Reina; si el capitán se queda en el banquillo, Kwasi Sibo ocupará su lugar. El exvalencianista Nacho Vidal, en cualquier caso, seguirá siendo baja por lesión.
El Real Oviedo, que suma un triunfo y cinco derrotas en estas primeras seis jornadas y que lejos del Tartiere todavía no ha marcado un solo tanto, regresa a Mestalla tras casi 25 años sin jugar un partido en dicho estadio: el último fue en noviembre del 2000 y el Valencia venció 2-0 con goles de Mendieta y Kily González.
