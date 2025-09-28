Corberán recupera efectivos a la espera de noticias
En la sesión de trabajo previa a un partido que no se sabe si se jugará, el entrenador pudo volver a contar con Julen Agirrezabala y con Dimitri Foulquier
A la espera de saber si se suspende el partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo de este lunes en el estado de Mestalla debido a la alerta roja por lluvias, ambos equipos trabajan con la mente puesta en que se celebrará en la fecha esperada. Los valencianistas en Paterna y los asturianos en Buñol, en la Ciudad Deportiva del Levante UD.
En la sesión de trabajo de los valencianistas, en primer lugar, Carlos Corberán tuvo la buena noticia de que la gestión de esfuerzos de Julen Agirrezabala y de Dimitri Foulquier dio sus frutos, ya que ambos pudieron entrenar con normalidad con el resto del grupo y apuntan de nuevo al once titular.
Gestión de esfuerzos
"Julen venía con alguna molestia desde la semana pasada. Esta semana dosificamos la carga para que esté al 100% para el partido. Es el mismo caso que Foulquier", fueron las palabras del entrenador de Cheste en su comparecencia de prensa de este sábado en Paterna.
Con estas últimas noticias, Corberán tendrá a todo el equipo a su disposición para medirse al Oviedo y tendrá la oprtunidad, después de seis días de descanso, de alinear un 'once tipo' para tratar de regresar a la senda de la victoria.
- Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: 'Iba cojo perdido
- El parte médico de Corberán sobre Agirrezabala y Foulquier
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- Exhibición de Omari Moore antes de la final contra el Real Madrid
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- El Valencia Basket se mete en la final y luchará por conquistar de nuevo la Supercopa Femenina