El Mestalla vuelve a perder y su situación preocupa

Lo que apuntaba a ser una gran temporada para el Valencia Mestalla por el talento que acumulaba en la plantilla, el bagaje de Miguel Ángel Angulo como entrenador del filial y la generación juvenil que irrumpía con fuerza, ha empezado de la forma más tortuosa. Los valencianistas encajaron su tercera derrota consecutiva, esta vez contra el Reus, y cayeron hasta la última plaza de la tabla de clasificación.

El conjunto blanquinegro, que veía en su retorno al Antonio Puchades una oportunidad de oro para volver a la senda del triunfo después de un inicio cargado de varapalos, se midió contra un rival que fue superior sobre el terreno de juego y que es uno de los grandes candidatos al ascenso a Primera RFEF. El Reus le pasó por encima marcándole tres goles en casa que encienden todas las alarmas.

Primera parte nefasta

El equipo salió con una alineación con futbolistas del nivel y la proyección de Rubo Iranzo, Javi Navarro, Lucas Núñez, David Otorbi, Marc Jurado o Mario Domínguez, pero, a pesar de ello, cuajó una malísima primera parte en la que encajó los primeros dos goles ofreciendo una imagen verdadermante pobre. La mejoría en la segunda fue completamente insuficiente y apenas sirvió para ver el 'golazo' de Víctor Jr.

Carlos Corberán viendo el partido del Valencia Mestalla / VCF

La dinámica del Mestalla es más que preocupante, desde que empatase el partido inaugural cuenta por derrota todos sus partidos: tres caídas consecutivas con cuatro goles a favor y nueve en contra, tocando fondo y quedando obligado a reaccionar si no quiere que una temporada que se presentaba apasionante acabe siendo una de luchar por la permanencia.