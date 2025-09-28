Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Oviedo viaja a Valencia siguiendo "indicaciones de las autoridades competentes"

Los de Paunovic siguen adelante con su desplazamiento y este domingo por la tarde tienen previsto entrenar en Buñol

Los jugadores del Oviedo, de viaje hacia Valencia

Los jugadores del Oviedo, de viaje hacia Valencia / Real Oviedo

Javier Bengoa

Valencia

La plantilla del Oviedo ha seguido con su plan de viaje a Valencia con la intención de medirse a los de Corberán este lunes por la noche en Mestalla. El club asturiano es conocedor de las malas previsiones que apuntan hacia una alerta roja a la hora del encuentro y es que se espera una tormenta con abundante lluvia y riesgo de granizo.

En cualquier caso y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, tienen previsto llegar a su destino y ejercitarse el domingo por la tarde en la Ciudad Deportiva de Buñol.

Precaución a los desplazados

Desde el club asturiano se insta a sus aficionados a mantener la máxima precaución en caso de tener programado el desplazamiento para apoyar a los de Paunovic en Valencia.

