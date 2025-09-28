Un precedente que no puede volver a repetirse

Imagen de la lluvia en el estadio de La Cerámica / Sport

Con las alertas en los móviles por las lluvias torrenciales que se avecinan y el dolor todavía en el corazón porque no hace ni un año que la DANA sacudió las vidas de miles de valencianos, no soy capaz de entender cómo es posible que el partido entre el Valencia CF y el Real Oviedo no esté oficialmente aplazado bien entrada la tarde de este domingo. Quizás en unas horas o minutos cambie la película, pero en estos momentos solo puedo expresar mi perplejidad por muchos motivos, especialmente teniendo el precedente del Villarreal CF - RCD Espanyol que se canceló con los jugadores calentando.

En primer lugar, porque no hay acontecimiento deportivo que pueda estar por encima de la seguridad de las personas. No entiendo que se está "aguantando" en la toma de una decisión obvia y correcta a todas luces. Incluso en el utópico caso de que todas las agencias metereológicas fallasen y mañana hiciera un día soleado sería la decisión acertada, ya que no existe necesidad alguna de forzar la disputa de un partido (y menos la de este, que tiene un encaje muy sencillo en el calendario).

Lo que pasó con aquel Villarreal - Espanyol el pasado mes de marzo en el que, a pesar de la creciente alerta (que alcanzó la categoría de roja a las 19:00 horas cuando el partido se jugaba a las 21:00 horas), no se aplazó hasta pasadas las 21:00h no puede repetirse. En primer lugar por los aficionados: no se puede permitir siquiera sembrar la duda en los aficionados del Oviedo que tienen la entrada pagada de si han de lanzarse o no a la carretera para acompañar a su equipo en Mestalla. Tampoco en los propios valencianistas, que se desplazan desde muchos lugares para alentar a los suyos cada fin de semana, algunos de ellos a varias horas en coche. Aquel día La Cerámica reunió aficionados 'groguets' que ocuparon su asiento y una numerosa expedición de aficionados 'pericos' que tuvieron que coger la carretera en esas circunstancias para volver a Barcelona.

En esta ocasión la alerta se tiene incluso con mucha más antelación, por lo que no existe motivo para apurar en la toma de decisiones. Pero es que si nos vamos a argumentos estrictamente deportivos que, repito, deben estar muy por debajo de la seguridad, ni Valencia ni Oviedo juegan competición europea, por lo que reubicar la disputa de este partido en el calendario es tremendamente sencillo en cualquier semana de Champions.

Situaciones como esta me hacen perder un poco más la fe en el campeonato español. Y a estas horas confío en que se tomara la decisión más lógica, que es la de aplazar el partido, pero si se llega al lunes con la duda de si jugar o no, con los aficionados del Oviedo teniendo que tomar la decisión de viajar, me parecerá un fracaso estrepitoso del fútbol español pase lo que pase a lo largo del día.