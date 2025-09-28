Previa: El reencuentro con el Oviedo, pendiente del cielo

El Valencia CF recibe al Real Oviedo en Mestalla 25 años después de la última visita en Primera división, y lo hace en un partido, correspondiente a la séptima jornada del torneo, marcado por el riesgo de lluvias torrenciales. Esta situación de "peligro", según AEMET, ha provocado que a lo largo de este lunes tanto la ciudad como diferentes puntos del litoral de València se encuentren en alerta roja.

LaLiga y la Federación, en contacto con ambos clubes, han decidido estirar la decisión sobre la disputa o aplazamiento del partido a este mismo lunes, en función de la evolución meteorológica. Miles de abonados del Valencia, procedentes de los pueblos, y unos 130 seguidores del Oviedo, que debían desplazarse este mediodía, están a la espera de lo que pueda decretar el juez de Competiciones, la persona autorizada en la RFEF para suspender el partido tras valoraciones con LaLiga y ambos clubes.

El club valencianista mantiene la atención en la alerta por temporal y anunció que tomará cualquier decisión "en beneficio de los aficionados". En este sentido, cabe poner en contexto como las recomendaciones por la alerta roja dadas por el Ayuntamiento de València para este lunes, entre ellas, la de no desplazarse si no es estrictamente necesario.

Mientras los cielos se pronuncian, en lo estrictamente deportivo el Valencia se plantea el duelo con la urgencia de volver a sumar tres puntos en casa que lo coloquen cerca de la zona europea. Ahora, con ocho unidades, el equipo de Carlos Corberán afronta un calendario en el que se aproximan tres partidos con rivales, en teoría, más asequibles que los que se ha cruzado hasta ahora en el camino. El Oviedo ha aterrizado en València como el peor visitante de la Liga tras no haber sumado aún ni un punto lejos del Carlos Tartiere. Además, el fin de semana, el equipo jugará en Montilivi. Rayo, Sevilla, Levante y Espanyol, que empató en esta última jornada, se han llevado 11 de los 12 puntos que se han disputado en el estadio del Girona CF. Después del parón, la competición regresará para los blanquinegros visitando el 20 de octubre al Alavés.

Corberán y Paunovic, viejos conocidos de la Championship

Carlos Corberán y Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, reeditarán un cara a cara que vivieron en Inglaterra cuando dirigían al Huddersfield y al Reading, respectivamente. Años después, Corberán ha devuelto el pulso a un Valencia que estaba casi condenado a Segunda en enero. Paunovic, por su parte, vive también su primera temporada completa en el Oviedo, club con el que descendió como jugador y al que ha retornado a la élite desde el banquillo.

Históricamente, Mestalla no es un estadio que se le dé bien al Oviedo. El Valencia ganó en 27 de las 38 visitas del equipo asturiano a su feudo y solo perdió en tres.

Foulquier y Julen, listos para jugar

Julen Agirrezabala y Dimitri Foulquier han estado entre algodones en los últimos días. Si bien, el guardameta y el lateral derecho se ejercitaron en la última sesión de este domingo y, salvo complicaciones, los dos serán de la partida. Igual que Javi Guerra, que volverá al once tras ceder su sitio en Cornellà al doble pivote Pepelu-Santamaría.

Mientras tanto, el Oviedo asume el reto de estrenar el casillero de goles y puntos lejos del Carlos Tartiere, donde ha sumado los únicos tres puntos que ostenta tras imponerse allí a la Real Sociedad (1-0). Paunovic recupera en la convocatoria a David Costas y a un Fede Viñas, que ha cumplido dos partidos de sanción.

Santi Cazorla se ha quedado en Oviedo por gestión de la fatiga, y se une a una lista de bajas en los carbayones en la que está también el lateral derecho ex del Valencia Nacho Vidal.

Este esperado encuentro con los oviedistas, si las nubes la climatología lo permite, se daría casi medio siglo después. El último precedente entre ambos, como relató SUPER este domingo, data de noviembre de 2000, entonces el Valencia se impuso por dos goles a cero, obra de Mendieta desde el punto de penalti y Kily González. Por entonces, el equipo che era el líder de la Liga y el vigente subcampeón de la Champions League.

Alineación probables:

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Sibo; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas

Árbitro: Ricardo De Burgos (comité vasco)

Estadio: Mestalla

Hora: 21:00 horas