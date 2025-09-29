¿Cómo afecta al Valencia que se juegue el martes?

La decisión de aplazar el Valencia-Oviedo es la más sensata y razonable a pesar de la tardanza. Los organismos competentes tomaron la decisión superado el mediodía para velar por la seguridad de los aficionados interesados en acudir a Mestalla a través de un comunicado de la RFEF. “Debido a las preocupantes predicciones meteorológicas, materializadas en la Alerta Roja acordada por la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia de Valencia en el día de hoy, el Juez de Competiciones Profesionales ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS que enfrentaba este 29 de septiembre al Valencia CF y al Real Oviedo en el Estadio de Mestalla”, apuntó el escrito de la Federación.

El partido se disputará mañana martes a las 20:00 por el bien de todos los que acudirán al templo del Valencia CF a pesar de que, deportivamente hablando, el conjunto de Carlos Corberán se ve un tanto beneficiado más allá de que también puede descuadrar los planes del Oviedo. El conjunto de Paunović se vio ‘obligado’ a viajar ayer a la capital del Turia y ejercitarse en la Ciudad Deportiva de Buñol, pero el aplazamiento provoca que el Oviedo gane un día extra tras jugar el jueves. Desde el día en cuestión el Oviedo entrenó viernes y sábado para partir a València ayer domingo.

El Oviedo, conforme

Mientras, el Real Oviedo "respalda la decisión adoptada, siempre priorizando la seguridad de todos los implicados. El Club quiere trasladar un mensaje de prudencia a sus aficionados, a quienes insta a extremar la precaución y a seguir en todo momento las indicaciones y notificaciones de las autoridades. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los seguidores oviedistas desplazados por el aplazamiento del partido", dijo el club asturiano en un comunicado.

El cambio de planes del Valencia CF

Carlos Corberán, que citó a los jugadores en Mestalla por la mañana porque todavía no había noticias de aplazamiento, los ha convocado para entrenar en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 17:00 horas en una sesión que tendrá por objetivo continuar la preparación para el choque y en la que, nuevamente, se ahorrará una importante carga física para estar listos para el choque.

A partir de ahí, mañana martes si no hay novedades volverán a concentrarse por la mañana y hacer toda la rutina a expensas de si la situación de alerta cambia. De momento, la previsión de la Aemet es de alerta naranja hasta las 12 del mediodía y cambiará a verde desde entonces, por lo que si no hay cambio se podrá disputar.