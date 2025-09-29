Los aficionados claman contra LaLiga por el Valencia - Oviedo

El duelo entre el Valencia CF y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 7 de la Liga EA Sports, está en el aire. El partido está programado para las 21:00 de este lunes 29 de septiembre, pero su celebración corre peligro debido a la alerta roja meteorológica que hay sobre la Comunitat Valenciana y, en concreto, sobre la provincia y el litoral valenciano.

A media mañana de lunes, cientos de aficionados siguen pendientes de la decisión de LaLiga sobre la suspensión del partido de esta noche en Mestalla. La realidad es que las autoridades competentes han ordenado la suspensión de cualquier actividad al aire libre, así como las clases en centros escolares y en las universidades, no solo en la capital, sino en las pedanías y municipios colindantes, en concreto y con especial sensibilidad, la zona afectada por la barrancada de 2024. Incluso muchos trabajadores han realizado sus actividades desde casa para evitar desplazamientos innecesarios, como el que supondría para miles de valencianistas llegar a Mestalla para ese Valencia - Oviedo.

Sin embargo el descontento de los aficionados y de los ciudadanos se ha hecho notar desde primera hora de la mañana de este lunes a través de las redes sociales, demandando la suspensión a Tebas y a LaLiga para evitar una situación de riesgo.: "Es una vergüenza" o "m*** de liga" han sido algunos de los comentarios.

Las instituciones del fútbol español, no obstante, todavía no han tomado una decisión sobre la que están pendientes miles de aficionados. Cabe recordar que por encima del 55 % de los abonados del Valencia CF proceden de las comarcas y otras regiones distintas al 'Cap i Casal'. , por lo que más de la mitad de socios estarían obligados a desplazarse en situación de alerta roja.

Montesinos

En concreto, alrededor de diez mil socios del club, según informó en noviembre de 2024 el propio Valencia, se vieron afectados por la riada del 29 de octubre en l'Horta Sud. Asimismo, las previsiones apuntan a que en la ciudad y área metropolitana se esperan lluvias intensas para el lunes tarde.

Decisión final por parte del Juez de Competiciones

Ambos clubes, Valencia y Oviedo, llevan desde el domingo en contacto tanto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como con LaLiga. Es el organismo presidido por Javier Tebas el que debe solicitar al Juez de Competiciones Profesionales, dependiente de la Federación, la suspensión del partido.

LaLiga y Federación están demorando una respuesta. La decisión podría llegar tarde para los cerca de 130 aficionados carbayones que tienen previsto este lunes al mediodía viajar hacia València en vuelo directo. Incluso, para los miles de valencianistas que podrían desplazarse al estadio para ver a su equipo a partir de las 21:00 horas.