Comunicado del Oviedo sobre el partido de Mestalla
El conjunto asturiano deberá cambiar su hoja de ruta semanal para acoplarse a los últimos cambios
El encuentro que debía disputarse este lunes a partir de las 21 horas en Mestalla pasará a jugarse el martes a las 20 horas, según ha dictaminado el Juez único. Ambos clubes, así como las instituciones, se han mostrado públicamente conformes con dicha decisión.
Comunicado Oficial del Real Oviedo
Las autoridades competentes, reunidas en la mañana de este lunes, han decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar esta noche al Valencia CF y al Real Oviedo en Mestalla, correspondiente a la séptima jornada de LALIGA, debido a la alerta roja que afecta a la ciudad de Valencia por las adversas condiciones meteorológicas.
El Real Oviedo respalda la decisión adoptada, siempre priorizando la seguridad de todos los implicados. El Club quiere trasladar un mensaje de prudencia a sus aficionados, a quienes insta a extremar la precaución y a seguir en todo momento las indicaciones y notificaciones de las autoridades. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los seguidores oviedistas desplazados por el aplazamiento del partido.
El choque ante el Valencia CF se disputará mañana martes, 30 de septiembre, en Mestalla a las 20:00 horas.
