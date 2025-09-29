Jaume Doménech, nuevo comentarista de DAZN

Jaume Doménech se fue... pero no muy lejos. Después de anunciar su retirada del fútbol profesional, el exportero de Almenara ya ha anunciado su siguiente proyecto: será comentarista de DAZN para los encuentros del Valencia CF.

El que defendiera la portería del conjunto de Mesalla durante una década, retirándose finalmente como 'One club men' en el fútbol profesional, colgó los guantes por motivos personales, pero su vinculación al mundo del fútbol no desaparece.

Jaume Domènech se despide del fútbol / SD

Conocedor del vestuario

Jaume, muy vinculado al actual vestuario -de hecho acudió a la última comida de equipo que se celebró-, comentará la andadura de los futbolistas de Carlos Corberán con el añadido valor de que los conoce la perfección: su potencial, las dinámicas del vestuario, el método del entrenador...

Esta colaboración fue anunciada por el mismo jugador en una publicación en las redes sociales oficiales de DAZN, que tiene los derechos de la mitad de la jornada de Liga entre otras competiciones. Está por ver, en todo caso, cuál es el primer partido que comenta porque no hay noticias al respecto de si hay o no aplazamiento del duelo frente al Real Oviedo.