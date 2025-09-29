Previa Valencia - Oviedo: Urgencia de puntos por los dos lados

El Valencia - Oviedo, partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, arrancará 23 horas después de lo previsto, "siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan". Esa coletilla final es la que indicaba la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el comunicado con el que este lunes, a las cuatro menos cinco de la tarde, se informaba de que el encuentro en Mestalla quedaba aplazado para este martes a las 20:00 horas.

La decisión contenta en la medida de lo posible a todas las partes. El Real Oviedo, preocupado por los días de descanso entre partidos, podrá regresar de inmediato en un vuelo chárter a la capital del Principado para empezar a preparar el miércoles el partido del Levante. Y, lo más importante, los aficionados no tuvieron que exponerse ayer con desplazamientos sin sentido en la previa del partido, momento en el que cayó una extraordinaria tromba de agua en la ciudad y su zona metropolitana. De haberse retrasado más la toma de decisiones por parte del juez de Competiciones de la Federación, la situación habrá sido caótica.

En principio, este martes tarde habrán desaparecido las alertas por lluvias antes del partido y, en consecuencia, podrá disputarse el duelo que cierra la séptima jornada de la competición española. Por lo tanto, tendrá lugar en ansiado reencuentro con el Oviedo en Mestalla casi 25 años después.

Aun con todo, el Valencia se mantiene atento a la evolución del temporal y anima a los aficionados a continuar moviéndose por las recomendaciones que vaya actualizando el Ayuntamiento de València. En principio, las alertas roja y naranja desaparecerán el martes al mediodía, según las previsiones meteorológicas.

En lo estrictamente deportivo el Valencia se plantea el duelo con la urgencia de volver a sumar tres puntos en casa que lo coloquen cerca de la zona europea. Ahora, con ocho unidades, el equipo de Carlos Corberán afronta un calendario en el que se aproximan tres partidos con rivales, en teoría, más asequibles que los que se ha cruzado hasta ahora en el camino. El Oviedo ha aterrizado en València como el peor visitante de la Liga tras no haber sumado aún ni un punto lejos del Carlos Tartiere.

Además, el fin de semana, el equipo jugará en Montilivi. Rayo, Sevilla, Levante y Espanyol, que empató en esta última jornada, se han llevado 11 de los 12 puntos que se han disputado en el estadio del Girona CF. Después del parón, la competición regresará para los blanquinegros visitando el 20 de octubre al Alavés.

Corberán y Paunovic, cara a cara

Carlos Corberán y Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, reeditarán un cara a cara que vivieron en Inglaterra cuando dirigían al Huddersfield y al Reading, respectivamente. Años después, Corberán ha devuelto el pulso a un Valencia que estaba casi condenado a Segunda en enero. Paunovic, por su parte, vive también su primera temporada completa en el Oviedo, club con el que descendió como jugador y al que ha retornado a la élite desde el banquillo.

Históricamente, Mestalla no es un estadio que se le dé bien al Oviedo. El Valencia ganó en 27 de las 38 visitas del equipo asturiano a su feudo y solo perdió en tres.

Un día más de recuperación para Foulquier y Julen, que estarán en el once

Julen Agirrezabala y Dimitri Foulquier han estado entre algodones en los últimos días. Si bien, el guardameta y el lateral derecho se ejercitaron en las dos últimas sesiones con normalidad y los dos serán de la partida. Igual que Javi Guerra, que volverá al once tras ceder su sitio en Cornellà al doble pivote Pepelu-Santamaría.

Mientras tanto, el Oviedo asume el reto de estrenar el casillero de goles y puntos lejos del Carlos Tartiere, donde ha sumado los únicos tres puntos que ostenta tras imponerse allí a la Real Sociedad (1-0). Paunovic recupera en la convocatoria a David Costas y a un Fede Viñas, que ha cumplido dos partidos de sanción.

Santi Cazorla se ha quedado en Oviedo por gestión de la fatiga, y se une a una lista de bajas en los carbayones en la que está también el lateral derecho ex del Valencia Nacho Vidal.

Este esperado encuentro con los oviedistas, si las nubes la climatología lo permite, se daría casi medio siglo después. El último precedente entre ambos, como relató SUPER este domingo, data de noviembre de 2000, entonces el Valencia se impuso por dos goles a cero, obra de Mendieta desde el punto de penalti y Kily González. Por entonces, el equipo che era el líder de la Liga y el vigente subcampeón de la Champions League.

Alineaciones probables:

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Sibo; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas

Árbitro: Ricardo De Burgos (comité vasco)

Estadio: Mestalla (20:00 h).