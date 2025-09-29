¿Por qué es sencillo cambiar la fecha del partido Valencia CF - Real Oviedo?

Mientras Valencia CF, Real Oviedo y sus dos aficiones siguen pendientes de saber si el partido de Liga que les enfrenta este lunes va a ser finalmente aplazado por el temporal de lluvia que ha llevado a decretar la alerta roja, una de las preguntas que sugren es ¿Y si se aplaza, cuándo se juega?

En este caso -por desgracia deportiva- la respuesta es muy sencilla. El aplazamiento de este partido no tiene ningún tipo de conflicto en términos de calendario, que suele ser el factor que condiciona a LaLiga cuando se toman estas decisiones, ya que ni Valencia ni Oviedo juegan competiciones europeas.

Crear una 'jornada intersemanal'

Es por eso que hace falta una mínima voluntad de ambos equipos y de LaLiga para ubicar este encuentro en cualquier semana en la que se juega UEFA Champions League (Europa y Conference también) para resolver el 'conflicto'.

Montesinos

Sin ir más lejos esta semana hay Champions, se disputa la jornada 2, pero también el próximo mes de octubre entre los días 21 y 23, fechas en las que sería tan 'sencillo' como convertir este partido en una especie de jornada intersemanal, algo habitual para lidiar con un calendario lleno de competiciones.