Valencia - Oviedo; ¿Estás de acuerdo con el aplazamiento del partido al martes?
La RFEF y LaLiga han decidido posponer el encuentro de este lunes en Mestalla al día siguiente a las 20:00 horas
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han accedido finalmente a la petición de las autoridades valencianas y han acordado posponer el encuentro de este lunes entre el Valencia CF y el Real Oviedo. Finalmente el encuentro se retrasará casi un día, 23 horas, puesto que ha sido reprogramado para este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
Tras el aviso de alerta roja meteorológica de la AEMET de este pasado domingo para todo el litoral de la provincia de Valencia, los clubes y las autoridades se pusieron en contacto con LaLiga y la RFEF para conocer minuto a minuto cuál era la hoja de ruta a seguir. Finalmente no ha sido hasta este lunes a primera hora de la tarde cuando se ha hecho oficial la decisión de aplazar el partido.
Valencia - Oviedo; ¿Estás de acuerdo con el aplazamiento del partido al martes?
Ahora queremos conocer la opinión de los aficionados sobre esta decisión.
- ¡El Valencia Basket conquista la Supercopa!
- Horario y dónde ver gratis las finales de Supercopa del Valencia Basket
- Final | Valencia Basket se queda sin su primer título del curso
- Todo lo que se sabe sobre el Valencia CF - Real Oviedo
- Suspendido el Valencia-Oviedo a falta de oficialidad
- El Oviedo viaja a Valencia siguiendo 'indicaciones de las autoridades competentes
- Miles de aficionados, pendientes de LaLiga y el juez de Competiciones
- Pedro Martínez confirma otra posible baja para la final: 'Iba cojo perdido