Valencia - Oviedo; ¿Estás de acuerdo con el aplazamiento del partido al martes?

La RFEF y LaLiga han decidido posponer el encuentro de este lunes en Mestalla al día siguiente a las 20:00 horas

Imagen de la grada de Mestalla durante el partido ante el FC Barcelona en Mestalla

Imagen de la grada de Mestalla durante el partido ante el FC Barcelona en Mestalla / F. Calabuig

Hugo Ferrer

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han accedido finalmente a la petición de las autoridades valencianas y han acordado posponer el encuentro de este lunes entre el Valencia CF y el Real Oviedo. Finalmente el encuentro se retrasará casi un día, 23 horas, puesto que ha sido reprogramado para este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

Tras el aviso de alerta roja meteorológica de la AEMET de este pasado domingo para todo el litoral de la provincia de Valencia, los clubes y las autoridades se pusieron en contacto con LaLiga y la RFEF para conocer minuto a minuto cuál era la hoja de ruta a seguir. Finalmente no ha sido hasta este lunes a primera hora de la tarde cuando se ha hecho oficial la decisión de aplazar el partido.

El estadio de Mestalla, donde, en principio, se jugará el Valencia - Oviedo este martes

El estadio de Mestalla, donde, en principio, se jugará el Valencia - Oviedo este martes / VCF Media

Ahora queremos conocer la opinión de los aficionados sobre esta decisión.

