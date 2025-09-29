La alerta roja decretada en Valencia afecta directamente al encuentro que este lunes por la noche debían disputar Valencia CF y Real Oviedo en Mestalla. Con el recuerdo de la pasada DANA y consiguiente riada del año pasado, se ha querido ser prudente desde las instituciones. Se han suspendido las clases y se ha solicitado el teletrabajo siempre que sea posible, además de tratar de concienciar a la ciudadanía para evitar desplazamientos. Y en este contexto, afecta directamente al encuentro de Mestalla, ya que la mayoría de los socios residen fuera del núcleo urbano de Valencia.

¿Cuándo se podrá jugar el Valencia - Oviedo si es suspendido?

De no disputarse el encuentro y si el temporal lo permite, la primera fecha que viene a la cabeza es el martes, algo a lo que el Oviedo podría negarse. LaLiga manda y toca esperar.

Montesinos

El hecho de no disputar competición deportiva ninguno de los implicados, todo apunta a que el encuentro podría jugarse en una jornada intersemanal reservada para fechas de partidos de competición europea.

La mejor fecha para el Valencia - Oviedo de Mestalla

El martes 21 o miércoles 22 de octubre, tras el parón liguero, sería la fecha indicada más cercana al permitir la Champions League una ventana en el calendario.