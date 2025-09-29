Valencia - Oviedo: las posturas de cada parte al descubierto

A falta de oficialidad, el partido entre el Valencia y el Oviedo, correspondiente a la jornada 7, está previsto que se aplace a causa de la alerta roja por lluvias en València y su área metropolitana. Llegado el momento, en un contexto de peligrosidad para la ciudadanía, el gobierno municipal tiene la potestad última de suspender el evento mediante restricciones de movilidad. Un extremo, no obstante, al que no será necesario llegar. Aun así, ¿cuál ha sido la postura de cada una de las partes en juego?

En principio, la decisión del juez de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llegará con más de medio día de retraso, una vez que a las cuatro de la madrugada se activó el nivel rojo de alerta en la ciudad hasta la medianoche de este lunes. Decenas de aficionados del Real Oviedo, de hecho, estaban pendientes de desplazarse en avión y tren a las 12:00 y 13:00 horas, sin ninguna información pública sobre la situación por parte de LaLiga, la RFEF o el club ovetense. Algunos, de hecho, están ya por València.

Procedimiento normal

El procedimiento normal en esta clase de emergencias, con una situación atmosférica peligrosa, consiste en que la Federación y LaLiga, de acuerdo con los clubes, procedan a la suspensión del partido. Más si cabe, en alerta roja por lluvias torrenciales y bajo las recomendaciones del Ayuntamiento de la localidad sede del partido, en este caso València, de limitar los desplazamientos y la movilidad, y telebrajar salvo para las actividades esenciales.

Entre las partes implicadas, la única que se ha manifestado sobre la situación fue el Valencia CF. El domingo alteró en redes sociales apuntando que "las previsiones meteorológicas que se esperan para el lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla". "Por ese motivo, el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados", añadía.

Instrucciones y voluntad de LaLiga

El mismo domingo, según fuentes del Real Oviedo, LaLiga dio la instrucción a la entidad asturiana de que "garantizará el desplazamiento" de su equipo para jugar el partido, incluso, con medios alternativos. Los de Veljko Paunovic viajaron y se entrenaron por la tarde en la ciudad deportiva del Levante UD en Buñol.

La postura de LaLiga ha pasado por esperar la evolución meteorológica en un intento de que el partido se pudiera disputar. Desde la publicación del nivel rojo de alerta hasta primera hora de la mañana del lunes, los clubes y los organismos de la competición no lograron acordar una fecha alternativa.

En estos momentos, todo indica que el partido se jugará este martes. Si bien, el Oviedo ha sido partidario de jugar si el clima lo permitía o regresar hoy mismo a la capital del Principado y aplazar el partido para más adelante en el calendario. El equipo de Paunovic anda preocupado por las horas de descanso y preparación necesarias entre partidos. Además, se añade el hecho de que los jugaron el jueves contra el Barcelona, mientras el Valencia lo hizo dos días antes en Cornellà ante el Espanyol.

Los motivos del Oviedo

El Oviedo ha aludido a que el hecho de jugar el martes noche le obliga a regresar el miércoles a casa y apenas tener dos días de entrenamientos antes de enfrentarse en la octava jornada al Levante en el Carlos Tartiere (14:00 h). El Valencia, sin embargo, debe medirse también el mismo sábado, 4 de octubre, al Girona a partir de las 16:15 horas de la tarde. Las razones del Oviedo podrían hacer que el partido se juegue este martes por la tarde, adelantando la hora, con tal de que su expedición pudiera regresar el mismo día.

A todo esto, la Federación se ha mostrado receptiva a la suspensión, en especial, desde que el Ayuntamiento de València ha movido ficha y ha empujado al aplazamiento del partido este lunes, argumentando la situación de alerta roja y recomendaciones a la población de permanecer en casa. Es su juez de Competiciones el que debe legalmente suspender o aplazar el duelo, si bien bajo la premisa de acuerdo y petición de LaLiga, último representante de los clubes.

El precedente el Villarreal-Espanyol

En una situación similar, en el mes de marzo, LaLiga estiró hasta la misma hora del partido el aplazamiento del Villarreal-Espanyol. Los aficionados del Villarreal estaban ya sobre La Cerámica mientras caía un manto de agua tremendo sobre Vila-real y los futbolistas habían realizado los ejercicios de calentamiento.

En todas estas horas de incertidumbre, los aficionados del Oviedo con salidas programadas para València este mediodía han sido los que han vivido una mayor confusión. También, los abonados valencianistas, expectantes de saber cuándo será finalmente el partido para poder desplazarse a Mestalla.