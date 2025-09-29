Vuelve Sergi Canós

El Valencia CF vivió este verano durante el mercado de fichajes una pequeña revolución. La plantilla que dirige Carlos Corberán tuvo numerosos movimientos tanto de entradas como de salidas. Algunos deseados y bien pagados y otros casi 'obligados' para hacer hueco a los refuerzos que terminaron llegando al equipo de Mestalla.

Giorgi Mamardashvili rumbo a Liverpool, Mosquera al Emirates Stadium, Yarek a la Eredivisie neerlandesa... todos ellos están teniendo más o menos oportunidades con sus nuevos equipos en esta etapa fuera del Valencia CF. Sin emabrgo todavía había uno de los ex del Valencia CF que todavía no había podido tener sus primeros minutos de la temporada.

Sergi Canos hizo su debut oficial con el Real Valladolid esta pasada jornada. El extremo de Nules disfrutó de sus primeros minutos como blanquivioleta en el duelo de los pucelanos contra la Cultural Leonesa de la última fecha de LaLiga Hypermotion. Tras algún partido esperando su oportunidad en el banquillo, Canós Tenés saltó al terreno de juego en el minuto 58 por Ponceau. No obstante el Valladolid cayó por la mínima (0-1) ante los leoneses y marchan séptimos en la clasificación de Segunda División.

Por su parte SC Tenés participó en su primer partido oficial desde el 14 de mayo cuando disputó su último encuentro con la camiseta del Valencia CF en la derrota en Mendizorroza frente al Alavés (1-0).