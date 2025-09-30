Homenajes de la Curva Nord a Piccini y Jaume antes del partido

En los prolegómenos del Valencia CF - Real Oviedo, la Curva Nord tiene previsto homenajear a dos exjugadores del club retirados recientemente, Jaume Domènech y Cristiano Piccini. Dos campeones de la Copa del Centenario en 2019.

El portero de Almenara, que va a ejercer de comentarista de los partidos del equipo en DAZN, recibió ya un tributo por parte del club antes del inicio del anterior encuentro en Mestalla, en el que los blanquinegros se impusieron por dos goles a cero al Athletic Club. Hoy, 15 minutos del comienzo del partido, Jaume revivirá la emoción de salir al césped del coliseo de la Avenida de Suècia para sentir las muestras de reconocimiento y calor por parte de los aficionados.

Dos jugadores claves en la temporada 18/19

Esta vez, el exportero estará acompañado de Cristiano Piccini. El italiano regresa a la que fue su casa por primera vez tras su retirada del fútbol. Según informa el club, el exlateral derecho, clave en la temporada 2018/19, presenciará el encuentro que enfrentará al Valencia y al Oviedo. El de Florencia disputó 65 partidos como valencianista, repartidos entre aquella mítica 18/19 y la 21/22, en los que marcó dos goles y repartió una asistencia. Entre esos dos tantos, el que pervive con más fuerza en la memoria valencianista es el anotado al Huesca para llevarse los tres puntos en casa en diciembre de 2018.

Jaume, en el homenaje de Mestalla y el Valencia CF antes del inicio del choque ante el Athletic / VCF Media

Además de por su labor como futbolista, "Piccini también es querido en el valencianismo debido al afecto que le tiene al Valencia y por la encomiable ayuda que prestó a las personas afectadas por la terrible dana, que azotó numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana. El exfutbolista italiano donó más de 3000kg de alimentos", recuerda el club en su comunicado.