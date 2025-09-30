Oportunidad perdida para André Almeida

André Almeida no aprovechó su oportunidad en el Valencia-Oviedo. El portugués estrenó titularidad en la mediapunta días después de su renovación de contrado hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, el '10' no estuvo a la altura del paso adelante que exigía el momento. El luso solo aguantó 54 minutos en el terreno de juego hasta que fue sustituido por Diego López.

Era su semana, pero Almeida dejó pasar una oportunidad perfecta para dar un golpe encima de la mesa, asumir responsabilidad en el juego y hacerse protagonista en el equipo. Carlos Corberán le dio por primera vez en la temporada la titularidad por detrás del delantero en el 4-2-3-1. La apuesta sin embargo no funcionó.

El portugués no fue determinante con el balón en los pies y se fue diluyendo con el paso de los minutos. Es verdad que no cometió errores. André se marchó al banquillo con un porcetaje de acierto de pase del 92% (22 de 24 pases buenos), pero eso no se tradujo una buena actuación. La estadítica que refleja que jugó demasiado fácil y no arriesgó con el balón en los pies entre líneas y cayendo a banda como exigía el partido. Nunca fue solución en medio de las dificultades del equipo en fase ofensiva. ¿Repertirá de inicio el fin de semana contra el Girona? Corberán tiene la última palabra.

De la renovación al once

Corberán se deshizo en elogios hacia el jugador preguntado por SUPER sobre la posible titularidad de André contra el Oviedo. “Todos los jugadores para mí que entrenan bien tienen opciones de ayudar al equipo tanto de inicio como en el banquillo. Hay veces que no sale de inicio, no porque no confiemos en él, sino porque el contexto pide otro futbolista. Está en disposición en cualquier del resto. Es un jugador diferente, más de juego que de jugada y ayuda al equipo a ser más asociativo y tener más pases. Tenemos que hacer la mezcla de hacer jugadas y tener verticalidad y él nos ayuda a tener esa mezcla”.