El Valencia juega con fuego... y se quema

Tremenda oportunidad perdida por el Valencia en casa, donde había sumado siete de los ocho puntos en su haber. La victoria se escapó tras un penalti que Aarón Escandell detuvo a Arnaut Danjuma en la segunda mitad y, sobre todo, tras 90 minutos en los que los de Mestalla volvieron a evidenciar signos de debilidad en el centro del campo y un juego errático. Frente al Athletic los elementos jugaron a favor, pero esta vez el Real Oviedo le hizo pagar cara a los valencianistas la irregularidad mostrada en estas siete primeras jornadas de Liga.

Los goles de Ilic y Rondón, en solo un minuto, le dieron la vuelta al tanto de Danjuma en el primer acto. Los ovetenses, que llegaron con cero puntos lejos del Carlos Tartiere, cinco goles en contra y ninguno a favor, consiguen así su primer triunfo como visitantes. Todo, a costa de un Valencia que malogra una ocasión de ensueño para haber rebasado la decena de puntos y estar cerca de las posiciones europeas.

La declaración de intenciones de Carlos Corberán, con un once en el que André Almeida entró en lugar de Diego López, pronto se convirtió en hechos. El Valencia quiso la pelota desde el principio. La tuvo y la cuidó. Así, tras varios recortes de Luis Rioja en la parte derecha del ataque, un centro magnífico del sevillano al segundo lo remató de la misma manera al interior de la red Danjuma.

Gracias a una acción de genio del delantero neerlandés, el Valencia ganaba ya a los cuatro minutos del partido. Parecía que el balón se la iba a quedar atrás cuando lo arregló con una acrobacia para conectar a gol sin dejarla caer.

Arnaut Danjuma celebra el gol a los cuatro minutos / J. M. LÓPEZ

En sus mejores momentos, demasiado breves, el conjunto blanquinegro dominó la posesión y el espacio para acercarse con peligro a la portería de un Oviedo al que se le había frustrado el plan de esperar agazapado y arañar al contragolpe. Y, cuando el juego llegaba a las proximidades de Aarón Escandell, Rioja y Danjuma llevaron de cabeza a la defensa oviedista durante el primer cuarto de hora.

Hugo Duro no alcanzó un servicio aéreo envenenado del extremo andaluz. Sin embargo, unos instantes después nuevamente Danjuma rozó el segundo. José Gayà asistió a ras de hierba y el disparo de primeras del '7' lo repelió como pudo el guardameta valenciano de los ovetenses.

Todo parecía marchar bien, aunque pasado el minuto 20 regresaron los síntomas de la enfermedad que persigue al Valencia en este inicio de Liga 25/26. Irregularidad. Bipolaridad. Los de Veljko Paunovic avanzaron las líneas, dándose cuenta de que si se imponían en el medio a un Baptiste Santamaría, carente de ayudas, podían tener su oportunidad en el partido.

Después de una internada de Danjuma y un disparo lejano a las manos del meta del mediocentro francés, los blanquinegros comenzaron a consumirse, a la vez que Mestalla, a desesperarse.

El Oviedo crece desde la aportación de Fede Viñas

Fede Viñas, delantero hábil y fuerte, logró una combinación con la que enfiló hacia la portería de Julen Agirrezabala. Un segundo antes de que encañonara el '9' Gayà metió una bita salvadora. Fue el primer aviso antes de los siguientes: dos disparos altos, de Colombatto y Reina, y un nuevo chut del primero dentro del área que obligó a Julen a dar lo mejor de sí para lanzarse y despejar con las dos manos la pelota.

Así, con dudas y nervios, aunque ganando, se retiró el equipo valenciano a los vestuarios. La segunda mitad empezó bajo la misma tónica. El costado derecho -el de Dimitri Foulquier- sangraba mientras el Oviedo pisaba área.

Como en el primer tiempo, la sociedad Rioja-Danjuma volvió a dar un respiro. Un pase interior del '11' le permitió al 'oranje' penetrar cerca de Escandell para intentar hacer el gol a la carrera con la zurda. El chut se le marchó arriba tras un ligero empujón del defensor. Ricardo de Burgos decidió que el contacto no fue suficiente para decretar penalti ante las protestas de la grada.

Unas protestas y silbidos que no tardaron en aparecer. Mestalla pitó a André Almeida a los 65 minutos. El portugués y Hugo Duro dejaron su sitio en el campo a Diego López y Lucas Beltrán. Pocos minutos después, una asistencia del joven asturiano, la recogió Danjuma para perfilar de nuevo su remate con la pierna izquierda. El balón, raso, salió muy cerca del poste.

El valenciano Escandell le gana el duelo al '7' del Valencia

Solo el ex del Villarreal mantuvo entusiasmado al público. Danjuma y Rioja, con el papel seguro de César Tárrega en defensa, eran los únicos que tuvieron su día en el equipo local. Pasado el minuto 70, al holandés le cayó la ocasión de oro de redondear la noche. La revisión en la sala VOR provocó que el colegiado señalase una clara pena máxima tras un codazo de Reina a Diakhaby. El ímpetu con el que el central reclamó que se rebobinara la acción en el vídeo levantó a la afición de sus para aclamar al guineano. Cara a cara con Escandell, el portero de Carcaixent le ganó el duelo a Danjuma.

Fue el preludio de la amargura que le esperaba al Valencia como castigo a un partido excesivamente gris frente a uno de los colistas de la Liga. A los 85 minutos, el Oviedo encontró el premio que antes no había tenido solo por su falta de calidad. Un talento en la zona definitiva que le dio la entrada del veterano Salomón Rondón. Un córner lo cabeceó el venezolano, y el mal despeje de Santamaría le dejó el balón franco a Ilic, que batió a Agirrezabala (1-1).

Apenas un minuto después, los daños todavía se hicieron más grandes. Rondón se hizo con un envío largo que se comió Tárrega -único borrón en lo que estaba siendo una noche notable del central-, y tampoco perdonó. El remate mordido terminó entrando en el interior de la portería (1-2, m. 86). La grada la tomó con Gayà, que se había quedado tendido pidiendo falta tras perder la pelota.

De Burgos Bengoetxea prolongó el partido durante nueve minutos. Ilic salió expulsado por doble amarilla. Mestalla quiso creer, pese a que lo visto hasta entonces invitaba poco al optimismo, pero el equipo no dio razones para hacerlo. Empuje frente a un Oviedo nervioso ante la magnitud del botín que tenía entre las manos.