El valenciano Aarón Escandell llora de emoción en Mestalla

Aarón Escandell se llevó de forma merecida el MVP del partido en Mestalla. El portero del Real Oviedo se convirtió en el héroe de su equipo gracias a la parada del penalti a Danjuma que significaba el 2-0. El guardameta valenciano, natural de Carcaixent, explicó a la finalización del partido que pensaba que lo tiraba Pepelu y que tenía claro que si lo tiraba Danjuma se iba a lanzar a su izquierda. "Pensaba que iba a tirarlo Pepelu, pero lo tenía muy claro con Danjuma. Iba a ir con todo a ese lado". Estas fueron sus palabras a los micrófonos de DAZN:

Emocionado

"Primero creo que las lágrimas responden al duro trabajo de todo el equipo porque creo que lo merecíamos. En otros partidos hemos competido e intentado conseguir algo más y no se ha dado. Hoy hemos merecido esa recompensa. Y segundo por el trabajo de los porteros, que es una situación difícil, no siempre puedes jugar. Después de tanto trabajo, la recompensa compensa y mucho".

El penalti

Aplazado

"Más que tres puntos, después de la situación que se vivió ayer, sobre todo por la paciencia que hemos tenido. Nos alegra que no haya ocurrido nada. Sabe de mejor forma".