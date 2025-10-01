Los 5 'males' del Valencia de Carlos Corberán

El Valencia CF volvió a sufrir una debacle, esta vez después de ser remontado en casa frente al Real Oviedo en cuestión de un minuto y se llevó la bronca de una afición a la que esta campaña le ha tocado vivir ya la humillación contra el FC Barcelona y que ve como tras siete jornadas, su equipo se sitúa 12º, otra vez en la 'zona Meriton'. El equipo arrastra muchos 'males', entre los que se encuentran los siguientes:

1.Club sin ambición ni objetivo

El primero de todos los males, el que arrastra el Valencia CF de Carlos Corberán igual que lo hicieron los de Rubén Baraja, José Bordalás, Gennaro Gattuso, Javi Gracia... es la falta de ambición del club, que se refleja a la perfección sobre el campo. Una temporada más, tal y como reflejó el propio Jaume Doménech en una entrevista, el club no bajó al vestuario a marcar el objetivo del club como sí se hacía en etapas anteriores. Ni el presidente, ni el director general, ni el CEO de fútbol...

El Valencia CF lleva seis temporadas seguidas sin jugar competición europea y en dos de las últimas tres ha luchado por no descender a Segunda División, empequeñeciéndose como nunca antes. Los partidos contra Oviedo o Espanyol, negados de voluntad por ampliar la renta después de adelantarse, hablan por sí solos. Las últimas seis tablas clasificatorias de LaLiga, también.

Ron Gourlay y Kiat Lim, a su izquierda, en el partido del Valencia CF Mestalla el lunes / À Punt

2.Pocas soluciones desde el mercado

Contrariamente a lo que se quiso hacer ver este verano, el mercado del Valencia CF no ha traído de momento ninguna solución al equipo más allá de Arnaut Danjuma, el único que está dando más que su homólogo la temporada pasada. Julen Agirrezabala, bien pese a la irregularidad, no mejora a Giorgi Mamardashvili y el otro fichaje que ha entrado en el once, Baptiste Santamaria, por el momento ni se acerca al rendimiento de Enzo Barrenechea más allá de dos buenas segundas partes (Getafe y Athletic Club).

El equipo necesitaba reforzarse en defensa después de las salidas de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, pero trajo a un José Copete que poco duró en el once muy lejos del nivel de los futbolistas que venía a sustituir y también del de sus dos compañeros en el eje de la defensa. En la medular, además del caso de Santamaria, la aportación de Filip Ugrinic (único centrocampista con cero titularidades) es más bien escasa y de Dani Raba no se sabe demasiado después de su buen estreno. En la banda Largie Ramazani, que se estrenó con una asistencia, no está mejorando a Fran Pérez y sus apariciones desde entonces han dejado mucho que desear. Por no hablar de que en la delantera, caído el Plan 'A' Umar Sadiq, el Valencia fichó a un delantero que no se le parece en nada a nivel de perfil. Lucas Beltrán derrocha pundonor, ganas de aportar y movilidad, pero está muy lejos de ser un '9' de referencia. Miguel Ángel Corona (de la mano de Ron Gourlay) va camino de otro suspenso.

La aportación de los fichajes, a excepción de Danjuma, sigue siendo muy pobre / JM LOPEZ

3.Problemas en la columna vertebral

Si el año pasado el Valencia CF de Carlos Corberán se hizo fuerte gracias a la columna vertebral, la de esta campaña está siendo muy inconsistente. El nivel de los dos centrales, que es cierto que fallan contra el Real Oviedo y que hicieron un partido desastroso contra el FC Barcelona, es de lo más 'potable' del equipo, pero en adelante el conjunto valencianista hace aguas. Ni tiene un pivote de la agresividad, el posicionamiento y primer pase de Enzo Barrenechea ni el nivel de sus acompañantes (Javi Guerra y Pepelu) está a la altura de las cirunstancias, siendo un equipo inconsistente en la creación y en la destrucción. Arriba Hugo Duro 'pelea' con todos y se está entendiendo con los extremos, pero no con los centrocampistas.

4.Equipo inconsistente

Si algo está demostrando el Valencia en este arranque es su inconsistencia, su incapacidad para mantener muchos minutos un plan de partido. Frente al RCD Espanyol salió ordenado, sabiendo donde debía presionar, cómo lanzar sus ataques para encontrar al espacio a jugadores como Luis Rioja o Arnaut Danjuma e incluso se adelantó... pero ese mismo plan se cayó por la vía rápida. El equipo se fue haciendo pequeño, dudando en todas las acciones, retrasando metros sus líneas... hasta que los pericos se apoderaron de la situación.

Frente al Real Oviedo más de lo mismo, el equipo salió lanzado, supo encontrar a sus jugadores más desequilibrantes y se adelantó en cuestión de pocos minutos. Tras el gol parecía que iba a corregir ese 'mal' poque tuvo alguna ocasión más para hacer el segundo, pero con el paso de los minutos se fue apagando y desordenando en el campo, siendo incapaz de canalizar buenas acciones de peligro. Un desorden que señaló el propio Carlos Corberán en la rueda de prensa posterior. En los dos últimos partidos, además, ha encajado los goles en los últimos minutos.

5.Indefinición táctica

De un Valencia que sabía a lo que jugaba con Corberán y que replicó un modelo táctico de forma habitual a lo largo de los partidos a uno que no da con la tecla. El mal nivel de algunos futbolistas, por ejemplo el de Dimitri Foulquier que era clave en ese rol de convertirse en tercer central en salida de balón (pasando Luis Rioja a carrilero) y lateral sin la pelota, complican también plan. También el hecho de que Santamaria no sea una referencia clara en salida de balón, Almeida y sus alternativas sean tan irregulares participando en el juego o que Javi Guerra no esté demostrando su capacidad para desequilibrar, pisar el área y aportar ese punto diferencial.

Carlos Corberán abrazando al entrenador del Oviedo / JM LOPEZ

A partir de ahí, Corberán está intentando todas las combinaciones posibles, pero no acaba encontrar soluciones. El equipo ha jugado con trivote (vs. Oviedo), con la figura de un mediapunta clásico (un '10' como Raba), con un segundo punta (Danjuma por detrás de Duro), también con un doble pivote más posicional como el que representan Santamaria y Pepelu, otro más mixto con Javi Guerra al lado del francés... Pero con ninguna de estas fórmulas se ha hecho dueño de la pelota ni tampoco sólido a la hora de destruir el juego del rival.