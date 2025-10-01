Corberán señala a los jugadores con un discurso duro y nombres propios

La rueda de prensa de Carlos Corberán después de la debacle contra el Real Oviedo no fue una más. El entrenador de Cheste se mostró enfadado, cortante e hizo algo poco común por parte de los técnicos en sala de prensa: poner nombres y apellidos a los errores de los futbolistas dentro de las causas de una derrota del equipo.

La intervención duró ocho minutos y en ella, además de arrojar críticas al colectivo por "ir a menos en lugar de a más", expuso una serie de fallos de sus futbolistas que llevaron al Valencia a dar la imagen que dio y a finalmente perder el encuentro. Un mal síntoma especialmente teniendo en cuenta que todavía nos encontramos en la jornada 7 y que puede generar un desgaste con el vestuario.

Los nombres de la desorganización ofensiva

"A partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santamaría ha empezado a perder la posición en medio campo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Foulquier ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía más un lateral y el equipo ha perdido posiciones vitales para dominar el partido", exponía Corberán preguntado por las causas que llevaron al Valencia a diluirse tras un buen primer cuarto de hora, señalando decisiones de los futbolistas dentro del campo causantes de la desorganización.

Los jugadores del Valencia CF después de su derrota contra el Oviedo / JM LOPEZ

No se quedó ahí Corberán, que señaló que no respetaron "las posiciones ofensivas" que el equipo tenía y expuso que es "díficil generalizar y que es "necesario individualizarlo", una reflexión tras la que se hizo varias preguntas: "¿Por qué hemos perdido la posición en medio campo? ¿Por qué no hemos atacado los espacios que teníamos que atacar? ¿Por qué no hemos dado continuidad a la idea que tan bien estaba funcionando los primeros minutos? Lo que ha pasado esta claro, pero no podemos hacerlo si queremos ser un equipo más competitivo", puso de manifiesto el entrenador, que señaló el "dolor" que les produce haber hecho ese partido con más de 40.000 personas en Mestalla, ante lo que señaló que: "No es cuestión de un análisis táctico, es una cuestión de que tenemos que competir mejor, darle más continuidad, estar más organizados y encaminar y dirigir un partido como tenemos que hacerlo".

Los nombres del gol del empate

Corberán también habló de nombres propios analizando el gol del empate del Oviedo: "En un córner en el que Santamaría no ha sabido despejar y les hemos dado el balón, hemos perdido la marca, Diego pensando en atacar lo ha dejado detrás… De nuevo, una acción a balón parado mal defendida y nos empatan el partido", señalaba, hablando de errores de dos de sus futbolistas.

Autocrítica y responsabilidad compartida

Varias preguntas más tarde, cuestionado por su figura, de si no estaba "sabiendo sacar partido de sus futbolistas" o si sus futbolistas "no captaban el mensaje", Corberán respondió de forma mucho más escueta: "No hemos jugado al nivel que tenemos que jugar", aunque en la siguiente intervención rescató la pregunta anterior y sí fue más autocrítico: "Lo que tiene sentido es centrarnos en el partido y hoy está claro que no lo hemos competido o jugado a lo que el equipo es capaz de jugar. Y ahí el responsable siempre va a ser el entrenador, aunque responsables somos todos, todos los que formamos parte del equipo, los que estamos presentes, los que entrenamos, preparamos partidos, jugamos… Nos responsabilizamos. Las cosas se mejoran desde la responsabilidad y no desde las excusas", señaló el técnico.