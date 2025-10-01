Cuatro rentas desaprovechadas en siete jornadas

El arranque del Valencia CF esta temporada representa la mediocridad de las últimas seis temporadas con la gestión de Meriton Holdings. Siete puntos de 21 posibles es el bagaje de un equipo al que le está costando horrores encontrar su identidad y expresarla en el terreno de juego.Transcurridas siete jornadas son muchos los síntomas negativos que conducen a sus situación en la tabla, una de ellas es su incapacidad para defender rentas.

En lo que va de Liga, el equipo de Carlos Corberán ha desprediciado hasta en cuatro ocasiones el hecho de ponerse por delante en el marcador, lo que hasta el momento le ha costado un buen número de puntos (hasta siete, con los que estaría luchando en puesto europeos) y también le ha hecho dejar la sensación de que es un equipo con muchas dificultades de gestionar ventajas.

Contra la Real, empate

La primera llegó en el estreno liguero. Aunque el Valencia CF se adelantó por mediación de Diego López, su juego se fue diluyendo a favor de una Real Sociedad que acabó por empatarle con un disparo desde fuera del área. La primera en la frente, el equipo se hizo pequeño conforme pasaron los minutos, dejando al rival apoderarse del juego en Mestalla. Dos puntos menos.

Diego López ante la Real Sociedad / F. CALABUIG

Dos rentas perdidas contra el Espanyol

Contra el Espanyol llegaron la segunda y tercera ocasión en las que el equipo desaprovechó su ventaja. El Valencia CF salió bien al partido, se adelantó en el marcador con un plan de juego claro... pero a mediados de la primera parte dejó de funciona, evidenciando una importante fragilidad y recibiendo ocasiones sin parar. El Espanyol logró empatarlo en la segunda parte.

A pesar de ello, el equipo se repuso rápido con el gol de Hugo Duro, pero lejos de aprender de su error, se echó de nuevo para atrás y después de un constante asedio 'perico' y de algún milagro del portero, los catalanes anotaron sobre la bocina. Dos puntos menos.

BARCELONA, 23/09/2025.- El delantero del Espanyol Javi Puado (2-d) marca el segundo gol ante el Valencia, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado este martes entre RCD Espanyol y Valencia CF en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Contra el Oviedo, la más dolorosa

El último ejemplo, el partido frente al Real Oviedo. El Valencia arrancó bien, con fuerza, energía, ocasiones... y un gol. Trató de mantenerlo, pero apenas pudo hacerlo unos minutos, luego dejó de carburar y a pesar de las dificultades de los asturianos, lastrados por la falta de calidad, logró meterles en el partido.

Tras fallar el penalti y jugando con la peligrosa renta de un solo gol, llegó la debacle final de los valencianistas. Un minuto en el que fruto de sus propios errores el Oviedo le pudo dar la vuelta al marcador para bochorno del público de Mestalla. Tres puntos perdidos y que estaban en el bolsillo en el minuto 85.