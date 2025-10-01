El detallazo del Oviedo tras conquistar Mestalla

El Real Oviedo tuvo un gran detalle con sus aficionados desplazados a València para animar a su equipo en Mestalla. Un desplazamiento nada sencillo pero que acabó feliz para ellos, con los tres puntos en el bolsillo, y regresando a casa en el avión con los jugadores tras ganar al Valencia. "𝐇𝐨𝐲 𝐲 siempre. ¡Gracias afición! Todos sois de Primera División", asegura el club, que en todo momento estuvo pendiente de los aficionados desplazados a la capital del Túria para vivir en directo el partido.

Y es que el desplazamiento a València no ha sido sencillo para la afición del Oviedo. Los seguidores viajaron para apoyar a los jugadores pensando inicialmente que el choque se disputaba el lunes, sufrieron alerta roja decretada en la ciudad y el posterior aplazamiento del choque a la jornada del lunes, por lo que se tuvieron que quedar un día más. Finalmente estuvieron presentes en el feudo valencianista y empujaron hasta el final al equipo para darle la vuelta al marcador. El premio: volver en el vuelo chárter del Oviedo. "Lo menos que podíamos hacer", señala el comunicado del club ovetense.

Soluciones para la afición

El Oviedo comprendió la decisión de las autoridades y activo la maquinaria para ofrecer soluciones a los aficionados desplazados a València. Muchos tuvieron que regresar a casa al conocer que el partido se disputaría en martes, aunque otros pudieron permanecer en tierras valencianas un día más para arropar a sus jugadores en Mestalla. Al final tuvieron doble premio.