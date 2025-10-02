Alarma lateral para el Girona-Valencia

El Valencia CF ha vuelto a los entrenamientos con la baja de dos futbolistas titulares. El equipo de Carlos Corberán ha trabajado en la ciudad deportiva de Paterna con las ausencias de sus dos laterales titulares: José Luis Gayà y Dimitri Foulquier. El capitán y el francés no se han ejercitado con el resto de compañeros y son duda para el partido del sábado contra el Girona teniendo en cuenta que solo falta un entrenamiento por delante.

Gayà completó el partido contra el Oviedo por primera vez en la temporada y Foulquier llegó justo al partido del martes por problemas en la rodilla. El técnico ya reconoció en la previa del partido de Mestalla que el lateral derecho estaba tocado desde la semana anterior y necesitaba una gestión de cargas de trabajo por parte de los preparados físicos y los servicios médicos. El de Guadalupe se sometió a pruebas médicas durante el día de ayer para descartar una lesión de mayor gravedad.

Las alternativas

Más problemas para Corberán. El técnico podría verse obligado a improvisar dos laterales para el partido del sábado contra el Girona. El recambio natural de José Luis Gayà es Jesús Vázquez. Más complicado está el recambio específico en la derecha. Thierry Rendall acaba de salir de una larga lesión de casi un año y todavía no ha jugado un partido de inicio. Una de las opciones que podría plantearse el entrenador es volver a la defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros largos con la posibilidad de reconverir a un extremo.