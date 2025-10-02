Horario y dónde ver el Girona-Valencia

Apenas cuatro días después de la derrota en Mestalla frente al Real Oviedo, el Valencia CF afronta la Jornada 8 de LaLiga en el Estadio Municipal de Montilivi. Los de Carlos Corberán se miden al Girona con el objetivo de sumar tres puntos importantes en la clasificación. El Girona-Valencia se juega este sábado 4 de octubre a las 16:15 horas.

La derrota contra el Real Oviedo que sembró de dudas la temporada y amenazó con abrir heridas peligrosas. El Valencia necesita por encima de todo que la deblacle del martes no deje secuelas en el tiempo. El técnico y sus jugadores están obligados a encontrar soluciones y enderezar el rumbo de una temporada (8 de 21 puntos) de forma urgente, empezando por el encuentro ante el Girona.

Un desplazamiento envenenado contra un Girona que ha arrancado mal la temporada (tres empates y cuatro derrotas) y busca urgentemente una reacción delante de su afición con Michel en entredicho. El problema es que los de Corberán tampoco han ganado lejos de Mestalla (1 de 9 puntos).

Último precedente

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 15 de marzo de 2025 en el Estadi de Montilivi. Los nuestros empataron a uno, Diego López fue el autor del tanto valencianista. En Girona, el Valencia CF acumula un 37,5% de victorias, un 25% de empates y un 37,5% de derrotas.

Los jugadores del Valencia CF después de su derrota contra el Oviedo / JM LOPEZ

Horario y dónde ver

El encuentro se disputa este sábado 4 de octubre a las 16:15 horas en el Estadio Municipal de Montilivi. El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN. Además puedes seguir los comentarios minuto a minuto a través de la web de Superdeporte.es.